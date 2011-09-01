Добкін скликає прес-конференцію
15:43, 01 вересня 2011Харьків
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Зустріч з журналістами – у прямому ефірі
Харків. 1 вересня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН у п’ятницю, 2 вересня, проведе прес-конференцію.
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, зустріч гбернатора з журналістами відбудеться о 16.00 у прес-центрі облдержадміністрації (Будинок рад, вул Сумська,64, 5-й поверх, к. 170).
Прес-конференція транслюватиметься в прямому ефірі на телеканалі Харківської обласної державної телерадіокомпанії.
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