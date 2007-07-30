Гендиректором Харківського тракторного заводу призначено Косова замість Коваля

Харків. 30 липня. УНІАН. Генеральним директором ВАТ “Харківський тракторний завод” призначений Олександр КОСОВ замість Андрія КОВАЛЯ. Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому в інтернет-виданні Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

У повідомленні наголошується, що таке рішення прийняла Наглядова рада на своєму засіданні 9 липня.

О.КОСОВ приступив до виконання обов`язків гендиректора з 23 липня.

До цього призначення О.КОСОВ (громадянин РФ) обіймав керівні посади на машинобудівних підприємствах Росії.

О.КОСОВ призначений терміном на три роки.

Також Наглядова рада провела ряд кадрових змін у складі дирекції підприємства.

Довідка УНІАН. ВАТ ”Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе” розпочав роботу в 1931 році. На сьогодні це найбільше і єдине в Україні і країнах СНД підприємство з виробництва уніфікованих гусеничних і колісних сільськогосподарських тракторів загального призначення. За роки роботи ХТЗ випустив понад 2,5 млн. тракторів різних моделей і модифікацій.