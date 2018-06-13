Металіст – Аустрія. 6:2. У Євровесну – достроково (фоторепортаж)

Харківський Металіст у матчі 5-го туру групового раунду Ліги Європи завдав поразки команді Аустрія (Відень).

Рахунок матчу, який 30 грудня пройшов у Харкові, – 4:1 на користь Металіста.

У харків’ян голи забили Девіч (16), Едмар (40), Папа Гуйє (60), Соса (90), в Аустрії – Мадер (19).

Після 5 турів Металіст набирає 13 очок і, незалежно від результату останнього матчу групового турніру з голландським AZ, виходить у наступне коло змагань з 1-го місця.

На цьому етапі у Металіста 4 виграші, одна нічия і жодної поразки в матчах групового турніру. Підопічні Маркевича забили 14 і пропустили 5 мячів.

Останню гру групового турніру ЛЄ Металіст проведе 15 грудня в Голландії з AZ Алкмаар.

Група G. 5-й тур:

Металіст - Аустрія 4:1

Мальме - АЗ 0:0

Після п`яти ігор: Металіст - 13 очок, АЗ - 7, Аустрія - 6, Мальме - 1

Фото Андрія КРАВЧЕНКА