Україна отримає ще одного політичного біженця - Авакова?

Прокуратура Харківської області, перевіривши за зверненням нинішнього біло-блакитного керівництва ОДА правомірність земельних операцій у 2009 році, виявила факт незаконної зміни цільового призначення та передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн. Кажуть, що документи підписав особисто Аваков.

Інформацію про справу Авакова прес-служба прокуратури області оприлюднила учора ввечері, при цьому ще зранку начальник відділу захисту інтересів громадян та держави у сфері земельних відносин прокуратури області Олександр Мельник провів півгодинну прес-конференцію, на якій жодним чином не згадав про проблеми з законом помаранчевого екс-губернатора.

За офіційним повідомленням, прокуратура області за зверненням Харківської облдержадміністрації від 3 січня 2012 року «провела перевірку щодо протиправних дій колишнього голови ОДА» при підписанні та видачі одному з товариств з обмеженою відповідальністю державних актів на право власності на земельні ділянки.

За результатами перевірки «стосовно службових осіб Харківської обласної державної адміністрації та Головного управління Держкомзему» (прізвища не вказуються) прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного відчуження упродовж 2009 року земель державної власності. Справу порушено за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення, зловживання владою або службовим становищем).

За інформацією начальника Головного юридичного управління обласної державної адміністрації Костянтина Прокоп`єва, через незаконні дії службових осіб Харківської облдержадміністрації та Головного управління Держкомзему в Харківській області у 2009 році було незаконно змінено цільове призначення земель державної власності сільськогосподарського призначення (рілля) загальною площею майже 55 гектарів вартістю понад 5,5 млн. грн. Державні акти, на підставі яких підприємство стало власником землі, були підписані особисто колишнім головою Харківської облдержадміністрації Аваковим.

У кримінальній справі екс-губернатора розпочалося досудове слідство, яке одразу взяло на контроль керівництво прокуратури області.

Інформація про порушену кримінальну справу проти Авакова застала зненацька обласну організацію політичної партії ВО «Батьківщина» (Аваков очолює її з 21 квітня 2010 року). Заступник голови Валерій Дудко, коментуючи УНІАН повідомлення про порушення кримінальної справи, наголосив на політичній вмотивованості кримінальної справи Авакова.

«Це однозначно політично умотивована справа», - заявив він. Дудко зазначив, що йому «це нагадує загальний алгоритм дій чинної влади, який полягає в одному й тому ж – притягувати до кримінальної відповідальності за управлінські рішення». «За управлінське рішення притягувати керівника до відповідальності можна лише в тому випадку, якщо за цим стоїть корислива вигода. Особисто Аваков за це нічого не отримав, тобто людина не спіймана на факті, і навряд чи судові структури зможуть довести протилежне», - сказав заступник Авакова.

При цьому Дудко навів приклад судових процесів над екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко та кількома міністрами попереднього уряду, які, як він вважає, «нікому нічого не довели». «Іншими словами, це «справа Тимошенко» в харківському регіоні, на харківській землі», - підсумував він.

У парторганізації підтвердили інформацію про виїзд Авакова за кордон. «У зв’язку з політичними переслідуваннями і небезпекою розправи Харківська обласна організація «Батьківщини» ухвалила рішення про необхідність виїзду Авакова за кордон», - повідомив співрозмовник агентства.

Сьогодні відреагували на порушення кримінальної справи сам екс-губернатор і його однопартійці. Аваков на своєму блозі в «Українській правді» заявив, що для нього інформація про кримінальну справу була «й несподіваною, й очікуваною одночасно». «Увесь цей час влада шукала привід для ще більш брутальної атаки. Приводу придумати не змогли, зате змінилася ситуація – в нинішніх українських реаліях правоохоронці під прямим політичним патронатом напрацювали схеми переслідування незгодних. Без доказів, логіки, з порушенням усіх процедур, прийнятих в юриспруденції демократичних країн, брутально, за правом сильного виносяться сфабриковані справи та виголошуються вироки», - наголосив Аваков.

Екс-губернатор повідомив, що його адвокат відвідає прокуратуру Харківської області та ознайомиться з «абсолютно невідомими й незрозумілими звинуваченнями». «Втім, ніяких ілюзій стосовно органів юстиції в нашій країні в мене немає. Але спробуємо коректно дотримуватися процедури», - зазначив Аваков.

«А поки я хочу заявити: і ця нова справа, нападки на моїх рідних, друзів, соратників – мене не зломлять. Я ніколи не стану жити в їхніх моральних імперативах. Я ніколи не примирюся з порочною системою, яка складається в країні», - підкреслив оптимістично Аваков.

У цей же час прес-секретар Авакова Наталія Статівко заявила, що «голова області не підписує державні акти на землю - він за своїми посадовими обов’язками не має таких повноважень». Статівко акцентувала на абсурдності висунутих проти Авакова звинувачень. «Все це виглядає, як політично доцільна акція, - сказала Статівко. - Владі вигідно сфабрикувати хоч якусь справу проти Авакова саме сьогодні для ослаблення опозиції в Харкові, який став центром боротьби за демократію в Україні».

У заяві президії політради «Батьківщини», зачитаній у парламенті народним депутатом України Володимиром Філенком, кримінальна справа проти Авакова називається «яскравим свідченням політичного терору» в Україні та пов’язується з переведенням лідера партії Юлії Тимошенко до Качанівської виправної колонії в Харків.

«Харківська обласна адміністрація звернулася до обласної прокуратури з проханням провести перевірку діяльності Арсена Авакова 3 січня - в перший робочий день після того, як Юлія Тимошенко була переведена до Качанівської колонії. Абсолютно очевидно, що справу проти Арсена Авакова порушили, щоб залякати людей, які вийшли на протест під стіни колонії, де незаконно і безпідставно утримують лідера опозиції Юлію Тимошенко. Крім того, таким чином влада намагається послабити координацію роботи партії в Харкові, де Аваков має колосальну підтримку і де в нього незаконно відібрали перемогу на виборах мера», - підкреслили в «Батьківщині».

У «Батьківщині» заявили, що тільки «бойкот та міжнародна ізоляція, а також блокування банківських рахунків чинних керівників держави» може припинити «політично вмотивовані переслідування українських опозиціонерів».

Утім, за власною інформацією УНІАН, Аваков виїхав за кордон, можливо, до Італії, ще восени, коли цікавість до його бізнесових структур виявили правоохоронні органи.

Уперше в поле зору міліції структури Авакова потрапили в середині літа. 7 липня бійці спецзагону «Беркут» заблокували вхід у приміщення за адресою: вулиця Сумська, 88, що належать структурам екс-голови ОДА. Слідчі проводили обшук, який тривав близько 17 годин. Коментуючи ситуацію, Юлія Тимошенко заявила журналістам, що обшук в офісі «Батьківщини» в Харкові ведеться з метою його ліквідації.

9 липня у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області журналістам повідомили, що обшуки в приміщеннях, які належать структурам Авакова, санкціоновані судом, проводилися в рамках порушеної кримінальної справи і пов’язані зі справою про «шахрайське заволодіння» земельною ділянкою площею близько 700 га на території однієї з селищних рад Харківської області.

За даними облуправління міліції, у 2008 році невідомі особи обманом заволоділи земельною ділянкою, що знаходилася в оренді одного з приватних підприємств, та здійснили з нею численні незаконні оборудки. Як встановили слідчі, всі підприємства, на чию користь пізніше були передані вказані земельні ділянки, зареєстровані за адресою: Харків, вул. Сумська, 88. У міліції також спростували «політичний підтекст проведених слідчих дій».

У середині вересня після проведених слідчих дій у цій кримінальній справі міліція затримала трьох осіб, у тому числі голову правління АТ «Інвестор» (структура Авакова – автор) Андрія Переїденко. Наприкінці листопада міліція оголосила в розшук ще двох співробітників АТ «Інвестор», у тому числі голову наглядової ради АТ «Інвестор», довірену особу Авакова Геннадія Гайового.

У цей же час Аваков розпочав продаж своїх медіаактивів і торговельних підприємств. 12 липня голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін підтвердив купівлю своєю дружиною Аллою Добкіною 25% акцій харківського телеканалу «7 канал», які раніше належали Авакову.

Наразі можна з упевненістю сказати, що для харків’ян порушена кримінальної справи проти Авакова не стала несподіванкою. У екс-губернатора не склалися дружні стосунки з керівництвом Харківської облдержадміністрації, його бізнесові структури постійно перебувають у полі зору правоохоронців і сам він уже давно виїхав за кордон. Після того, як екс-губернатор розпочав продавати свої активи, всім стало зрозуміло, що свою подальшу долю з Харковом Аваков не пов’язує. Повертатися на Батьківщину він також не поспішає. Імовірно, найближчим часом прокуратура оголосить у розшук біглого екс-губернатора, але тоді Україна отримає ще одного політичного біженця. Питання тоді залишиться тільки в тому, яка країна захоче прихистити Авакова.

Довідка УНІАН. Арсен Аваков був призначений головою Харківської обласної державної адміністрації 4 лютого 2005 року й, відбувши повну каденцію, 9 лютого 2010 року подав у відставку на підставі ч. 3 ст. 31 закону України «Про державну службу» (принципова незгода з рішенням державного органу чи посадової особи, а також етичні перешкоди для перебування на державній службі). У жовтні 2010 року Аваков обраний депутатом Харківської обласної ради. З 21 квітня 2010 року очолює Харківську обласну організацію партії ВО «Батьківщина».

Юрій Ларін