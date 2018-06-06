Танк Оплот і БТР-4 заводу Малишева визнані ТОП-проектами України (фото)

Новітні вітчизняні вироби - танк «Оплот» та колісний бронетранспортер БТР-4, серійний випуск яких здійснює один з провідних виробників бронетехніки України - харківський завод ім. Малишева - визнані кращими національними військово-технічними проектами.

Як повідомив директор видавничого дому Defense Express Media Сергій Згурець під час прес-конференції в Києві, таку оцінку дали вітчизняній військовій техніці експерти у галузі оборони.

За словами С.Згурця, ключовим проектом для забезпечення обороноздатності країни визнано станцію радіотехнічної розвідки «Кольчуга»

«Ми обрали ті проекти вітчизняних підприємств, які найбільш відповідають потребам Збройних сил. З точки зору вирішення бойових завдань необхідно ціль виявити, забезпечити передачу цілевказування або надійний зв`язок і, по-третє, ціль вразити. На першу позицію ми виділили розробку системи виявлення, систему пасивної радіорозвідки «Кольчуга», – сказав він.

За словами фахівця, другий за важливістю проект для обороноздатності країни – це система зв`язку, розроблена підприємством «Телекарт-Прилад», третій – високоточні засоби враження, розроблені конструкторським бюро «Луч».

Кращим національним військово-технічним проектом, за словами С.Згурця, фахівці Defense Express Media визнали танк «БМ «Оплот», бронетранспортер БТР-4Е та весь спектр розробок систем радіолокації запорізького підприємства «Іскра», зокрема радіостанцію «Пелікан».

Кращим міжнародним проектом у військово-промисловій сфері за участю України фахівці назвали спільне з європейськими країнами будівництво корабля класу «корвет». На другому місці - будівництво космодрому «Алкантара» під український ракетоносій «Циклон-4» спільно із Бразилією. На третьому - українсько-французький проект з модернізації гелікоптера Мі-24.

Найвдалішим експортним проектом України фахівці назвали поставки до Іраку бронетранспортерів БТР-4. За словами С.Згурця, Україна експортувала БТР-4 на 457 млн дол., без врахування поставок до Казахстану. На другому місці – експорт БТР-3Е у Таїланд на загальну суму 300 млн дол. На третє місце фахівці поставили проект з модернізації літаків Ан-32 для Індії, який також забезпечив державі чималі кошти.

Як повідомляв УНІАН, серійний випуск танків «Оплот» та бронетранспортерів БТР-4 розробником яких є Харківське конструкторське бюро ім. Морозова, налагоджені на Державному підприємстві «Завод ім. Малишева» (Харків).

Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева» – найбільший виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова та Харківським конструкторським бюро з двигунобудування підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних та колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, що перебуває на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрями виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «ДОЗОР-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки. Завод ім. Малишева входить до складу державного концерну «Укроборонпром».

Танк «Оплот» розроблений Харківським конструкторським бюро ім. Морозова. Взятий на озброєння української армії в 2009 році. Серійне виробництво БМ «Оплот» на замовлення Міністерства оборони України було розпочате на Держпідприємстві «Завод ім. Малишева». Танк «Оплот» за кордоном уперше був представлений на Міжнародній виставці озброєнь ADEX-2011 в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати) 20-24 лютого.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня 2011 року Україна підписала контракт з Таїландом на поставку Збройних сил Королівства 49 танків «Оплот» вартістю в понад $ 200 млн. За оцінками експертів, це найбільша експортна угода з часів укладання Україною відомого «пакистанського» контракту (320 танків Т-80УД, близько $ 0,5 млрд.). Виконавець контракту – ДП «Завод ім. Малишева».

Танк «Оплот» створений Харківським конструкторським бюро ім. Морозова. У 2009 році машина прийнята на озброєння української армії. Першу партію в 10 одиниць танків «Оплот» замовлено Міністерством оборони України. Перший зразок танка в рамках експозиції України був показаний на 10-й Міжнародній виставці озброєнь IDEX-2011 в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати) в лютому 2011 року.

Характеристики ОБТ «Оплот»: маса – 51 тонн, екіпаж – 3 осіб, двигун: 6ТД-2 потужністю 1200 к.с. Озброєння: танкова гармата 125 мм, спарений кулемет 7,62 мм, зенітна установка винесеного типу 12,7 мм. Швидкість руху 70 км/год., запас ходу по паливу – 450 км. Танк забезпечує виконання бойових завдань у різних кліматичних, метеорологічних і дорожніх умовах у діапазоні температури довкілля від -40°С до +55°С.

Наприкінці 2009 року Україна та Ірак підписали контракт на поставку 420 машин БТР-4 на загальну суму $ 457,5 млн. Основний виконавець контракту – Харківське конструкторське бюро імені Морозова (ХКБМ), співвиконавець – ДП «Завод ім. Малишева» (м. Харків).

Колісні БТР-4 розроблені конструкторами ХКБМ. Першу партію БТР-4 для Іраку виготовлено на виробничій базі КБ ім. Морозова і в кількості 26 одиниць відправлено замовникові у квітні 2011 року, другу в кількості 62 машини – у 2012 році. Серійний випуск БТР-4 здійснює ДП «Завод ім. Малишева».

БТР-4 призначений для транспортування особового складу мотострілкових підрозділів та їхньої вогневої підтримки в бою. БТР використовується для оснащення підрозділів, здатних вести бойові дії в різних умовах, у тому числі в умовах застосування противником зброї масового ураження.

БТР може бути базовою машиною для оснащення спеціальних сил швидкого реагування і морської піхоти, виконувати поставлені завдання як удень, так і вночі, в різних кліматичних умовах, на дорогах з різним покриттям і в умовах повного бездоріжжя. Діапазон робочих температур навколишнього повітря від -40 до +55° С. На базі БТР-4 можуть бути створені: командирська машина БТР-4К, бойова розвідувальна машина БРМ-4К, ремонтно-евакуаційна машина (БРЕМ), машина вогневої підтримки МВП-4К, командно-штабна машина БТР-4КШ, броньована санітарно-евакуаційна машина БСЕМ-4К та ін.

На знімках: (угорі) танк «Оплот» та БТР-4 на Міжнародній виставці озброєнь IDEX-2011 в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати); інша техніка заводу ім. Малишева.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА