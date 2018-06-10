Довга дорога до Каси, або Як це починалося в Харкові (фоторепортаж)

На жаль, довгождана для мільйонів вкладників мить трохи затьмарилась. Виникли черги, тиснява в коридорах. А деінде й до цього не дійшло - люди наштовхнулися на зачинені двері. В Запоріжжі у черзі помер літній чоловік. Якщо навіть це була і природня смерть - цього року йому виповнилося б 69 років, але шкода - людина не дочекалася...

Та заради повернення колись потом зароблених грошей можна й потерпіти. Отримати б свої 1000 гривень. Що за них можна купити, це вже наступна проблема, а поки що - вперед, на штурм Каси. Як написав хтось в Інтернеті «від імені народу» – «поки Юльку не скинули». Україна переживає історичну мить...

Фото Мстислава Чернова (МедіаПорт)