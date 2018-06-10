Довга дорога до Каси, або Як це починалося в Харкові (фоторепортаж)
11 січня 2008 р., за рішенням уряду Тимошенко, в Україні розпочато виплату компенсацій вкладникам Ощадбанку СРСР. «Этот день мы приближали как могли»... А якщо без іронії, то він справді міг би стати «днем перемоги»…
На жаль, довгождана для мільйонів вкладників мить трохи затьмарилась. Виникли черги, тиснява в коридорах. А деінде й до цього не дійшло - люди наштовхнулися на зачинені двері. В Запоріжжі у черзі помер літній чоловік. Якщо навіть це була і природня смерть - цього року йому виповнилося б 69 років, але шкода - людина не дочекалася...
Та заради повернення колись потом зароблених грошей можна й потерпіти. Отримати б свої 1000 гривень. Що за них можна купити, це вже наступна проблема, а поки що - вперед, на штурм Каси. Як написав хтось в Інтернеті «від імені народу» – «поки Юльку не скинули». Україна переживає історичну мить...
Фото Мстислава Чернова (МедіаПорт)
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