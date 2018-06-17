Слабкий долар вигідний Україні

Виступаючи на сесії Давоського форуму один із провідних гравців на світових фінансових ринках Джордж Сорос заявив, що криза на фінансовому ринку у США позначила завершення доби долара як головної валюти світових резервів.

Наскільки відповідають реальності слова Джорджа Сороса про те, що доба долара завершується кореспондент ВВС Юрій Кушко запитував українського фінансового експерта Віктора Лисицького. Чи згоден він з паном Соросом?

Віктор Лисицький: Ні, я вважаю, що це є абсолютно некоректне ставлення, некоректна оцінка тих процесів, які реально йдуть у світі і йдуть вже тривалий час.

Запитання: Але останнім часом віра була дещо підірвана. Долар вже достатньо давно і стабільно, хоча і не без певних сплесків, але таки падає.

Віктор Лисицький: Ну, те, що долар падає – це, знаєте, “нет худа без добра”. Для американської економіки це, зрештою непогано, тому що американська економіка полегшує для себе вступ на ринки європейського співтовариства, до Європейського Союзу. Зрозуміла річ, коли своя національна валюта девальвує відносно, припустимо, євро, то тоді легше увійти в Європейський Союз, і тим самим ще обмежується імпорт з ЄС. Тому, я думаю, що американці насправді від цього нічого не програли, а тільки виграють. Те, що це пов’язано, припустимо з витратами, які несе Америка, тому що вона веде війну в Іраку, то це, знаєте, війна ж не буде безкінечна, вона колись там закінчиться.

Запитання: Ви кажете, що ера долара таки ще не завершується?

Віктор Лисицький: Я абсолютно впевнений, що не завершується, дякую, що ви ще раз нагадали про головне. Зрозуміла річ, що Європа консолідувалась, я б сказав, трошки консолідувалась, тому що консолідація в них відбувається на такому примітивному рівні. І сьогодні Європейський Союз, тобто за євро стоїть 13 трильйонів валового внутрішнього продукту, за американським доларом – так само 13 трильйонів. Зараз йде змагання двох найпотужніших економік світу, економіки Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу. І це абсолютно природна річ. Я б сказав, що це змагання йде доволі спокійно. Те, що частка євро у валютних резервах центральних банків інших країн, не Європейського Союзу, буде поступово зростати – це цілком природно, це просто відображає, що світ стає більш різнобарвним, різноманітним і відображає те, що Європа намагається змагатися з американською економікою.

Запитання: А також, мабуть, частка юаня, єни, інших, можливо, валют, що ми бачимо у випадку інших банків, тобто прив’язка лише до долара дещо слабшає, мені здається.

Віктор Лисицький: Якщо говорити про Національний банк України, про українську економіку, то я вважаю, що прив’язка, наша прив’язка до долара – надзвичайно корисне для нашої економіки рішення, тому що фактично зараз гривня девальвує по відношенню до євро, і це полегшує нам входження зі своїми товарами на ринки Європейського Союзу і обмежує імпорт цього об’єднання країн. Я вважаю, що для нашої економіки це дуже непогано. Ви ж знаєте, що у нас імпорт перевищує експорт, і саме така курсова політика сприяє збалансуванню експорту й імпорту, зменшенню нашого негативного сальдо.

Запитання: А що ви порадите тим людям, які прагнуть і надалі тримати свої заощадження під матрацом? Чи дослухатися їм до заяви Сороса про те, що настає кінець шістдесятилітньої кредитної експансії, базованої на доларі як на резервній валюті?

Віктор Лисицький: Я думаю, що цей кінець буде наставати кілька десятків років. Я абсолютно впевнений, що економіка США так раптом не здасть свої позиції, і відповідно долар не перестане бути однією із найбільш потужних валют.

Запитання: Коли ви отак наполегливо і активно захищаєте долар, чи не доводиться вам інколи чути, що ви невиправний оптиміст?

Віктор Лисицький: Ні, такого не доводиться чути, тому що фахівці таких крайніх оцінок – “ера долара закінчується” – принаймні ті фахівці, з якими я спілкуюся, тобто професіонали, які працюють в економіці, вони з великим скепсисом ставляться до всякого роду таких різких заяв. Шановний Джордж Сорос, він хоч і мультимільярдер, і своїм власним розумом заробив шалені гроші, але він тут помиляється. Кінець долара буде так років 30 чи 40.

Запитання: Уявіть собі, це не більше, ніж уявна ситуація, вам Бог послав мільйон доларів. Є у вас можливість покласти під матрац для ваших онуків, ви так і збережете їх мільйон доларів, чи трошечки поміняєте в юані чи в єни?

Віктор Лисицький: Ні, якщо б сьогодні мільйон доларів звалився у мої кишені, я б цей мільйон доларів негайно продав би, купив би гривню, тобто конвертував би в гривні, і поклав би на надійний депозит в одному із наших великих системних банків. Тому що ці банки працюють доволі надійно, я б поклав ці гроші у гривневому еквіваленті на депозит і спокійно очікував би, коли вони будуть мені потрібні для використання.

ВВС