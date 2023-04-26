Як відомо, багато папуг здатні імітувати людську мову. Через це власники пернатих часто ламають голову над тим, як же навчити їх розмовляти.
- В якому віці потрібно вчити папугу говорити - рекомендації
- Чи можна навчити звичайного папугу говорити - прості поради
- Як довго папуги вчаться говорити - коли чекати результатів
Раніше ми розповідали, про що може говорити те, що кішка бігає і нявкає - не ігноруйте таку поведінку. Зараз же з'ясуємо, як навчити папугу повторювати прості фрази.
В якому віці потрібно вчити папугу говорити - рекомендації
Краще починати займатися з пернатим в молодому віці, однак і дорослі папуги цілком здатні навчитися "розмовляти". Простіше процес навчання буде проходити, якщо птах знаходиться в оточенні людей і постійно чує іншу мову.
Вважається, що освоїти прості фрази можуть практично всі види папуг, крім тих, що не говорять. Навчити їх нескладно - головне зробити цей процес легким і цікавим. Необхідно займатися з пернатим кожен день протягом 10-15 хвилин. Якщо він не налаштований на спілкування, то краще перенести урок на інший день.
Чи можна навчити звичайного папугу говорити - прості поради
Складіть невеликий список зі слів і фраз, яким хочете навчити папугу. Виберіть один вираз і повторюйте його, вимовляючи чітко і по складах в одному ритмі. Приступати до вивчення наступних слів варто після того, як птах освоїть перше. Якщо папуга вже довгий час не може вивчити фразу, то можна спробувати з іншою.
Деякі радять записувати свій голос на диктофон і включати пернатому, проте вважається, що більшого ефекту ви досягнете при особистому спілкуванні з папугою.
Як довго папуги вчаться говорити - коли чекати результатів
В середньому, на навчання папуги першим фразам може піти від трьох до п'яти місяців, проте цей термін може змінюватися в залежності від характеру і здібностей птиці.
Якщо у вас не виходить швидко навчити пернатого говорити, то не турбуйтеся.Не перевантажуйте папугу навчанням, будьте доброзичливим і не забувайте його хвалити за успіхи, тоді вас обов'язково чекає нагорода у вигляді розумного співрозмовника.