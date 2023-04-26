Під час навчання важливо, щоб пернатий довіряв своєму вчителю і не відчував примусу.

Як відомо, багато папуг здатні імітувати людську мову. Через це власники пернатих часто ламають голову над тим, як же навчити їх розмовляти.

Раніше ми розповідали, про що може говорити те, що кішка бігає і нявкає - не ігноруйте таку поведінку. Зараз же з'ясуємо, як навчити папугу повторювати прості фрази.

В якому віці потрібно вчити папугу говорити - рекомендації

Краще починати займатися з пернатим в молодому віці, однак і дорослі папуги цілком здатні навчитися "розмовляти". Простіше процес навчання буде проходити, якщо птах знаходиться в оточенні людей і постійно чує іншу мову.

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Вважається, що освоїти прості фрази можуть практично всі види папуг, крім тих, що не говорять. Навчити їх нескладно - головне зробити цей процес легким і цікавим. Необхідно займатися з пернатим кожен день протягом 10-15 хвилин. Якщо він не налаштований на спілкування, то краще перенести урок на інший день.

Чи можна навчити звичайного папугу говорити - прості поради

Складіть невеликий список зі слів і фраз, яким хочете навчити папугу. Виберіть один вираз і повторюйте його, вимовляючи чітко і по складах в одному ритмі. Приступати до вивчення наступних слів варто після того, як птах освоїть перше. Якщо папуга вже довгий час не може вивчити фразу, то можна спробувати з іншою.

Деякі радять записувати свій голос на диктофон і включати пернатому, проте вважається, що більшого ефекту ви досягнете при особистому спілкуванні з папугою.

Як довго папуги вчаться говорити - коли чекати результатів

В середньому, на навчання папуги першим фразам може піти від трьох до п'яти місяців, проте цей термін може змінюватися в залежності від характеру і здібностей птиці.

Якщо у вас не виходить швидко навчити пернатого говорити, то не турбуйтеся.Не перевантажуйте папугу навчанням, будьте доброзичливим і не забувайте його хвалити за успіхи, тоді вас обов'язково чекає нагорода у вигляді розумного співрозмовника.

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