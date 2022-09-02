Шерсть і волосся, налиплі на одязі - проблема з якою стикаються багато людей, але для позбавлення від неї є просте рішення.

Пральна машинка - одна з найважливіших "помічниць" в домі, яка економить час і сили будь-якій людині.

Однак якщо в будинку є тварини, одяг доводиться прати частіше і ретельніше, щоб позбутися шерсті. І якщо ви вирішили знайти пристосування для збору шерсті в пральній машині, то експерти навіть придумали лайфхак, як допомогти машинці відмити речі від шерсті.

Цей лайфхак досить незвичайний і навряд чи б хтось із нас до нього додумався. Фокус простий - класти губку в барабан пральної машини. Так-так-звичайну кухонну губку для миття посуду в пралку.

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Губка в пральній машині допоможе позбутися налиплої на одяг шерсті в процесі прання. Для цього підійде звичайна кухонна губка, також можна кидати в пралку силіконову губку.

А можна використовувати кульки для прання, які збирають шерсть, ворс і волосся. Вони зберуть шерсть, а також завадять утворенню катишек.

Такий лайфхак можуть застосовувати всі, не тільки власники домашніх тварин, оскільки, кладучи губку для посуду в пральну машину, ви точно рятівник від волосся і ворсинок налиплих на одяг. Особливо ефективний цей спосіб при пранні джинсів і верхнього одягу.

Як використовувати губку для посуду в пральній машині

Перед тим як запустити машину, в барабан покладіть губку для посуду, після чого виставите потрібний режим. Після прання губку з машини слід вийняти.

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