Остання роль Патріка Стюарта: у якому фільмі ще з’явиться актор

Зірка "Людей Ікс" встиг знятися в новому фільмі Marvel перед смертю.

Останньою роботою у кіно відомого британського актора Патріка Стюарта (Patrick Stewart), який 28 жовтня помер у віці 86 років, стане майбутній фільм "Месники: Доктор Дум"(Avengers: Doomsday). Marvel Studios підтвердила цю інформацію у пам’ятному зверненні, присвяченому акторові.

"Стюарт вперше зіграв професора Ікс у фільмі "Люди Ікс" 2000 року, втіливши стриманість, благородство та мудрість улюбленого телепата-мутанта й наставника Людей Ікс. Понад 25 років він наділяв цього персонажа особливою глибиною та вагомістю... У 2026 році актор знову повернувся до цієї ролі у фільмі "Месники: Доктор Дум", який став його останньою появою на екрані", – написала Marvel Studios у своєму зверненні.

У фільмі "Месники: Доктор Дум" Стюарт удев’яте втілить на великому екрані образ персонажа "Людей Ікс" Чарльза Ксав’єра.

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За роки роботи у франшизі "Люди Ікс" Патрік Стюарт зіграв Ксав’єра у кількох фільмах, включаючи продовження та перезапуски серії. Ця роль, як і образ капітана Пікара в "Зоряному шляху", принесла акторові світову славу і стала однією з головних у його кар’єрі.

Нагадаємо, Патрік Стюарт помер після нетривалої боротьби з хворобою Альцгеймера та деменцією з тельцями Леві.

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