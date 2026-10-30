Вийшов трейлер моторошного трилера 'Slayground. Гра на виживання' від A24 (відео)

В український прокат фільм вийде 28 січня 2027 року.

Вийшов трейлер моторошного фільму "Slayground. Гра на виживання" від студії A24.

Стрічка поєднує в собі елементи слешера, детективу та психологічного трилера, перетворюючи ніч жахів на смертельно небезпечну гру.

За сюжетом фільму, напередодні Гелловіну працівник популярного атракціону жахів Slayground прокидається серед тіл своїх убитих колег. Не пам'ятаючи, що сталося, він миттєво стає головним підозрюваним у кривавій бійні. Поки поліція та розлючений натовп починають справжнє полювання, чоловік намагається знайти справжнього вбивцю та довести власну невинуватість. Проте що ближче він підходить до правди, то більше доказів свідчать проти нього.

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Акторський склад фільму об'єднав низку яскравих зірок сучасного кіно та телебачення. Головну роль виконав Корі Майкл Сміт, відомий глядачам за серіалом "Готем", де він зіграв молодого Ріддлера, а також стрічками "Травень, грудень" і "Суботній вечір". Компанію йому склала Чейз Суї Вондерс, яка здобула популярність завдяки ролям у фільмах "Тіло тіло тіло" та "Місто астероїдів".

Софі Вайлд привернула увагу світової аудиторії після гучного горору "Говори до мене" та провокативної стрічки "Хороша погана дівчинка", а Янг Мазіно став одним із відкриттів останніх років завдяки серіалу "Сварка". Також у картині знялися Імоджен Путс, відома за фільмами "Зелена кімната" та "28 тижнів потому", Джеймс Бедж Дейл ("Залізна людина 3", "1923") і Стівен Рут, якого глядачі знають за серіалами "Баррі" та "Спадкоємці".

"Slayground. Гра на виживання" створив режисер і сценарист Джеремі Солньєр ("Зелена кімната", "Руїни минулого"), відомий своїм умінням будувати гостросюжетні історії, де напруга не відпускає до останньої хвилини. На глядачів чекає вибухова суміш атмосферного горору, детективної інтриги та безперервного саспенсу.

Особливого настрою стрічці додає музика від володарів премії "Оскар" Трента Резнора та Аттікуса Росса, авторів саундтреків до фільмів "Соціальна мережа", "Душа" та "Суперники". Їхня музика посилює атмосферу тривоги та невизначеності, яка супроводжує глядача протягом усього фільму.

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Green Light Films, в український прокат фільм вийде 28 січня 2027 року.

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