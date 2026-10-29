Саша Барон Коен публічно вибачився перед Казахстаном за фільм 'Борат'

До цього акторові не раз доводилося пояснювати задум картини та відповідати на критику.

Британський комік і актор Саша Барон Коен вперше публічно попросив вибачення у жителів Казахстану за створений ним образ Бората Сагдієва.

Персонаж з'явився в однойменному фільмі 2006 року: за сюжетом казахстанський журналіст приїжджає до США, щоб зняти документальний фільм про життя американців, і потрапляє в низку безглуздих і комічних ситуацій.

"Я хочу вперше вибачитися перед народом Казахстану. Бо Борат не має до Казахстану жодного стосунку", – заявив Коен у подкасті Happy Sad Confused.

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Актор пояснив, що спочатку вигаданий ним персонаж з’явився в комедійному шоу для BBC. Пізніше ім’я та національність героя змінювалися залежно від телеканалу, який фінансував випуск. Коен навів приклад того, як міг би вчинити в такій ситуації:

"Я міг би сказати: цей персонаж уже належить "Бі-бі-сі", але в мене є абсолютно новий персонаж! Його звати Олексій Кріклер, він із Молдови".

За словами Коена, він обрав Казахстан як країну, про яку, як йому здавалося, практично ніхто нічого не знає. При цьому актор зізнався, що навіть не уявляє, як звучить казахський акцент.

"Нічого спільного з Боратом, але я все одно продовжуватиму його використовувати, бо мої знання про центральноазіатські акценти досить обмежені", – додав він.

До цього Коену вже доводилося пояснювати задум фільму та відповідати на критику, проте публічно вибачитися перед казахстанцями він вирішив уперше.

Фільм "Борат": що важливо знати

Ставлення казахстанської влади до фільму "Борат" з часом змінилося. Якщо на початку історії навколо комедії лунали погрози судового розгляду, то через роки впізнаваний образ головного героя почали використовувати навіть у туристичній рекламі країни.

У 2005 році Міністерство закордонних справ Казахстану заявляло про намір подати до суду на Сашу Барона Коена. Представники відомства вважали, що його шоу є "політичним замовленням", спрямованим на те, щоб зіпсувати міжнародну репутацію Казахстану та його мешканців. Через рік, незадовго до прем’єри повнометражного фільму, влада країни оплатила чотиристорінковий рекламний додаток до газет The New York Times та International Herald Tribune. Публікація розповідала про досягнення Казахстану у XXI столітті.

Попри те, що офіційної заборони на "Бората" в Казахстані не вводили, після світової прем’єри фільм у місцевих кінотеатрах так і не з’явився.

Пізніше реакція на комедійного персонажа стала менш гострою. У 2017 році двом туристам із Чехії виписали невеликий штраф за прогулянку Астаною в костюмах Бората. Саша Барон Коен запропонував сплатити його за них.

У 2020 році відбулася прем’єра продовження комедії – "Борат-2". Однак сиквел викликав невдоволення казахської діаспори у США. У листопаді 2020 року Асоціація казахів-американців звернулася із закликом не включати фільм до списку претендентів на "Оскар", "Золотий глобус" та інші кінопремії.

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