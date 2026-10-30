Як змусити різдвяник цвісти щороку: ботанік розкрив секрет

У період активного росту декабрист потрібно регулярно поливати, а під час періоду спокою кількість води слід зменшити.

Щоб шлюмбергера регулярно цвіла, важливо забезпечити їй не тільки правильний полив і освітлення, а й період спокою.

Ботанік Віза Ліппонен пояснив, які умови допомагають рослині формувати бутони і чому надмірний полив може перешкодити цвітінню, пише Meillakotona. За його словами, декабрист здатний цвісти кілька разів на рік, однак для цього необхідно враховувати сезонні потреби рослини. Якщо цілий рік тримати його в теплому приміщенні й поливати однаково часто, цвітіння може бути мізерним або взагалі не настати.

За словами експерта, різдвянику для формування бутонів необхідні прохолода, скорочення поливу та тривалі темні ночі. Зокрема, температуру близько +10…+15 °C рекомендується підтримувати протягом чотирьох-шести тижнів.

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Як доглядати за різдвяником, щоб він зацвів

У період активного росту декабрист потрібно регулярно поливати, даючи верхньому шару ґрунту підсихати між поливами. Під час періоду спокою кількість води слід зменшити.

При цьому постійно вологий ґрунт, особливо в прохолодному приміщенні, може призвести до загнивання коренів. Для вирощування краще обирати пухкий, повітропроникний ґрунт і горщик із дренажними отворами.

З весни до осені рослини можна підгодовувати слабким розчином добрива для кактусів або кімнатних рослин.

Також, за словами ботаніка, корисно забезпечити різдвянику яскраве розсіяне світло. Влітку деякі різновиди цієї кімнатної рослини можна виносити на балкон або в сад, обираючи місце, захищене від прямих сонячних променів. Прохолодні ночі наприкінці літа можуть сприяти утворенню бутонів.

Як часто цвіте кактус

Декабрист зазвичай цвіте наприкінці осені або взимку. За сприятливих умов він здатний зацвісти двічі на рік.

Щоб стимулювати повторне цвітіння, рослину можна на чотири-шість тижнів перенести в прохолодне місце з температурою близько +10…+15 °C. Полив при цьому скорочують, але не допускають сильного зморщування пагонів.

Крім того, важливо забезпечити не менше 12 годин безперервної темряви на добу протягом чотирьох-шести тижнів. Довгі ночі допомагають рослині перейти до формування бутонів.

Чому кактус скидає бутони

У рослин, придбаних у магазині, бутони можуть опадати через стрес під час зміни умов утримання. Причиною також може бути пересихання ґрунту або неправильний полив.

Під час формування бутонів ґрунт має залишатися помірно вологим, але не перезволоженим. Якщо потрібно переставити рослину, краще зробити це, поки бутони ще маленькі.

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