Експерт розповіла, як збалансувати власний прийом їжі та скільки це коштуватиме в Україні у реальному часі.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну вплинуло на усі сфери життя українців, навіть у харчування. Вартість продуктів у магазинах дорожчає щодня, що впливає і на режим споживання їжі.

Дієтолог та лікар-ендокринолог Наталія Самойленко в ефірі"Сніданку з 1+1" розповіла, як влітку 2022 року можна харчуватись правильно та дешево.

Особисто Наталії після початку війни в Україні довелось покинути країну. Дієтолог разом з дітьми відправилась до Європи, де прожила декілька місяців. За цей час їй вдалось поспостерігати за європейцями у Відні, Празі, Парижі, подивитись, чим вони харчуються та порівняти з українським раціоном. За словами дієтолога, в основному там надають перевагу здоровій їжі, проте інколи й грішать.

"Ми особисто жили у родинах колишніх українців. Вони багато їдять овочів, ще у них модно купувати фермерські продукти, екологічні та локальні. Проте, спостерігаючи за місцевими побачила, що вони їдять дуже багато хліба, особливо на сніданок… Мій син сказав, що за все життя не їв ніколи стільки хліба", - розказала Самойленко.

Проте, як говорить дієтолог, багато українців думають, що надати перевагу здоровому харчуванню – це дуже дорого. Дієтолог розповіла, як збалансувати власний прийом їжі та скільки це коштуватиме в Україні у реальному часі.

В першу чергу, за її словами, слід звернути увагу, що білки, жири та вуглеводи мають надходити в організм одночасно, цим вони надають ситість.

"На сніданок ми можемо взяти класику: кашу, яйце та сир. Якщо не полюбляєте кашу – замість неї може бути будь-який зерновий продукт. На обід це холодний суп, друга страва – курка та салат. І на вечерю пропоную білок рослинного походження – сочевицю і салат. Ми порахували і це коштуватиме: сніданок – 29 грн, обід – близько 33 грн та бюджетна вечеря – 18 грн", - зазначила дієтолог.

Ось такий літній добовий раціон коштуватиме 81 гривень за день. При цьому Самойленко акцентує, що до будь-якої страви можна додати волоський горіх, який надасть тривалу ситість, а також важливі жири для головного мозку. Щодо смаколиків, дієтолог просить дотримуватись правила вживання солодкого у першій половині дня.

За словами дієтолога, жування знижує рівень стресу, тому треба навантажувати щелепні м’язи, саме це знижуватиме кортизол. Лікар-ендокринолог порадила витрачати на кожний прийом їжі близько 20 хвилин. Це не тільки дозволить поласувати сніданком чи обідом, а й зробить внесок у ваше психологічне здоров’я.

Через постійний стрес, пов'язаний із війною в країні, Самойленко розуміє, що українцям дуже важко дотримуватись здорового харчування. У такому випадку вона просить, за можливості, дотримуватись 3-разового режиму харчування, а коли дуже хочеться заїсти стрес, дієтолог радить його запивати: це може бути вода, морс, чай чи інший безалкогольний напій.

Проте Самойленко впевнена: якщо через стрес українці мають зайві кілограми, після перемоги вони швидко підуть геть і, своєю чергою, Україна буде стрункою і дуже здоровою нацією.

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