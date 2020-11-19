Для Раку їжа - спосіб впоратися з проблемами.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, які найбільш схильні до повноти.

Про це пише "Клубер".

Овен

Овну життєво необхідно, щоб все йшло чітко за його планом. Якщо щось йде не так, він встає на шлях саморуйнування і знаходить щастя в їжі. У періоди стресу, він може дуже швидко поправитися.

Боронь Боже вказувати Тільцю на те, що він погладшав. Коли партнер повідомляє Тельцю, що він повинен піклуватися про те, яку їжу споживає, він відчуває себе ображеним. Тельці мають вроджену впертість, тому подібні зауваження лише підштовхують їх до того, щоб їсти більше.

Рак

Для Раку їжа - спосіб впоратися з новими проблемами. У подібних обставинах його головним союзником, а також втішувачем і рятівником, стає холодильник.

Терези

Як гедоністами Терези тягнуться до їжі просто по своїй натурі. Представникам цього знака така річ як помірність не знайома - ані в їжі, ані в витраті грошей.

Стрілець

Стрільців часто кидає з крайності в крайність. Часом він даремно витрачає свою енергію, а часом пускає все на самоплив, вважаючи за краще розслабитися і лінуватися до останнього, і тоді його кращим другом стає їжа.

Риби

Риби - найбільш депресивний знак зодіаку. Коли їм починає здаватися, що всі їх кинули і що доля до них безжальна, вони починають лікувати свою печаль смачною їжею в необмежених кількостях.

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Автор: УНІАН