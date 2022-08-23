Своєю думкою експерт поділилася в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН.

Відомий астролог Ольга Медвецька розповіла, що чекає на Україну вже в найближчому майбутньому. Згідно з даними експерта, весна 2023 року принесе перелом у долі держави.

"В останній тиждень того ж березня 2023 року планета руйнування і трансформації Плутон почне свій повільний перехід до знаку свободи і революцій – до Водолія. Пробуде він в цьому знаку найближчі 20 років (за винятком другої половини 2023 року, коли він був ретроградним і повернеться в знак Козерога). Це буде старт нової епохи, який ознаменується створенням нових міждержавних об'єднань, які будуть характеризовані демократичними принципами. Їхньою основою будуть рівність всіх учасників з можливим скасуванням права вето у "обраних" державах", - розповіла Ольга Медвецька в ексклюзивному інтерв'ю для УНІАН.

Також вона уточнює, що в період з кінця березня по 1 травня 2023 року в світі будуть рости революційні настрої, спрямовані на повалення єдиновладдя.

"Однак розгоряться справжні революції в цей період або вже після 2024 року - залежить від багатьох факторів. Влітку 2023 року значних подій не буде", - додала Ольга.

Нагадаємо, відомий астролог передбачила точну дату, коли в Україні настане мир.

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