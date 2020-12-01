З'єднання Сатурна і Юпітера обіцяє людству зміни.

У грудні нас чекає дуже важлива астрологічна подія, про яку розповіла відомий астролог Василіса Володіна.

Про це пише slovofraza.

Головна подія грудня 2020 року

Йдеться про з'єднання Сатурна і Юпітера. Цей аспект доволі простий-обидві планети розташуються в особливій близькості одна до одної на нічному небі. 17 числа Юпітер входить в Знак Водолія, а 19 числа туди ж входить і Сатурн. Саме з'єднання відбудеться 21 грудня.

Читайте такожНазвано чотирьох головних щасливчиків грудня за знаком ЗодіакуЦя подія циклічно, тобто повторюється раз в 20 років. Багато астрологічних шкіл вважають з'єднання двох найбільших планет головною подією, навколо якої будуються всі прогнози на майбутнє. Цікаво, що повний цикл з'єднання Сатурна і Юпітера дорівнює 960 років. За цей час планети обходять всі стихії. Останнє з'єднання даного циклу називається великим. Сталося воно приблизно 300 років тому.

Що обіцяє нам з'єднання Сатурна і Юпітера

Малий астрологічний цикл тривалістю в 20 років, який оновлюється в цьому грудні, торкнеться економічної та політичної сфери. Впливати конкретно на кожного з нас з'єднання не буде, але може трохи знизити мотивацію і погіршити настрій на тлі інших негативних подій.

Зараз не повинно відбутися кардинальних змін у небезпечних напрямках. Просто починається новий цикл, який говорить про те, що ми увійшли в нову еру — еру Водолія. Водолій пов'язаний з технікою, електронікою, дослідженнями в галузі науки, телебачення, інтернету. Все це знайде особливу важливість для всіх країн і народів і для людей зокрема.

Також подібне з'єднання говорить про те, що пора ризикувати, експериментувати, пробувати нові підходи до розв'язання проблем. Василіса Володіна зазначає, що можна робити інвестиції в щось незвичайне і поки не зарекомендувало себе. Якщо прагнути до розв'язання проблем і до прогресу тільки за допомогою перевірених способів, то це слабо відіб'ється на успіхах. Потрібно користуватися благами цивілізації, сучасними технологіями.

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Автор: УНІАН