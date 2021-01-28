У Овнів посилиться інтуїція. У лютому цим людям варто стежити за хорошими прикметами.

Астропрогноз на лютий допоможе вам прожити останній місяць зими так, щоб всі проблеми обійшли вас стороною.

Про це пише slovofraza.

Овен

У Овнів посилиться інтуїція. У лютому цим людям варто стежити за хорошими прикметами, тому що Всесвіт налаштована на позитивну хвилю. Нічні світила в ідеальному положенні, незважаючи на те, що до 21 числа Меркурій буде ретроградним. Це той самий час, коли потрібно діяти, незважаючи ні на що. Всі непрохані поради оточуючих краще обходити стороною. У лютому корисними будуть відрядження, зміна обстановки.

Настає час, коли потрібно ризикувати і змінювати своє життя. Чекати дива не варто, тому що в такому випадку воно не відбудеться. У фінансовій сфері потрібно більше працювати і діяти. Він допоможе знайти другу половинку і знайти щастя. Всім, хто вже у відносинах, бажано давати коханій людині свободу і не провокувати його на негатив своїми зауваженнями і критикою. У сім'ї повинна бути повна гармонія.

Близнюки

Настає сприятливий період для далеких поїздок особистого або робочого характеру. Будинки можна робити ремонт, перестановку меблів. Можна здійснювати дорогі покупки. Венера пробуде в ідеальному положенні весь місяць, так що про наявність сил і енергії переживати не варто. Всім людям цього Знака варто проаналізувати своє оточення на наявність доленосних знайомств. Потрібно зрозуміти. що це за людина і яка його вища мета.

Рак

Раки в лютому стануть більш мудрими і досвідченими, але за це доведеться заплатити своїми нервами і часом. Цілком ймовірно, що людям цього Знака доведеться зустрітися з труднощами, які навчать їх чогось дуже важливого. Це буде вкрай корисний досвід, який допоможе уникнути подібних проблем в майбутньому. Астрологи настійно рекомендують Ракам не скаржитися на життя і приймати всі удари долі з мужністю. Вони допоможуть долати труднощі.

Лев

Левам варто якомога більше часу проводити в оточенні близьких, друзів, другої половинки. На самоті в лютому залишатися не варто. Спілкування з людьми може стати причиною появи нової мотивації, натхнення. Експерти відносять Львів до найагресивніших знаків Зодіаку. У лютому краще позбутися від цієї якості, тому що воно може спровокувати багато сварок і конфліктів, які будуть відволікати від роботи і справ. Настає час, коли потрібно прагнути до взаєморозуміння з усіма.

Діва

У Дів в першій половині місяця може часто змінюватися настрій. Навіть якщо станеться щось не дуже приємне, Діви зможуть залишитися позитивними. Це ідеальний час для очищення свого життя від усього непотрібного — від непотрібних знайомств, мотлоху, старих речей. Варто провести не тільки прибирання в будинку, але і в інформаційному просторі — почистити телефон і комп'ютер від непотрібних контактів і фотографій. Те ж саме важливо зробити і в соціальних мережах.

Терези

Терезам динамічний Лютий спочатку може здатися несприятливим часом, так як доведеться виходити за межі своєї зони комфорту. Це може негативно позначитися на настрої. У Терезів настає ідеальний час для далеких поїздок і відряджень. Можна здійснювати великі покупки, знайомитися з новими людьми. У лютому варто приділити більше уваги родичам. Комусь із них може знадобитися допомога.

Скорпіон

Настає час, що ідеально підходить для відпочинку, зміни обстановки, пошуків нових захоплень. За цей місяць Скорпіонам варто переосмислити все, що відбувається. Їм необхідно вийти за межу звичного мислення. Світ змінюється з величезною швидкістю, тому іноді людям потрібно змінюватися самим. У Скорпіонів настає сприятливий для цього час.

Стрілець

Стрільцям в останній місяць зими дуже пощастить у фінансовій сфері. Настає час, коли потрібно бути рішучими і сміливими. У любові варто діяти точно також. Якщо вільним Стрільцям хтось сподобається, не варто чекати. Потрібно підійти у людині і познайомитися. Щирість і відкритість справить на оточуючих неймовірно потужне враження. Що стосується труднощів, то в лютому їх буде небагато, і навіть якщо вони раптом нагрянуть, стрільці з ними впораються, адже вони входять в список найсильніших духом знаків Зодіаку.

Козеріг

Козероги-улюбленці долі в лютому. Єдине, що може їх позбавити позитивної енергії і удачі, — це сварки і скандали в сім'ї. Дещиця терпіння нікому не завадить. Друга половина місяця ідеально підходить для дорогих покупок. Можна витратити частину грошей на розваги і романтику. Астрологи радять якомога менше спілкуватися з тими, хто дратує. Такі люди виб'ють Козерогів з колії.

Водолій

У Водоліїв очікується непростий і динамічний місяць. З багатьох складних ситуацій вони з легкістю зможуть вийти переможцями. З іншого боку, можуть з'явитися і зовсім незвичайні проблеми. Найголовніше - не втрачати самовладання і впевненості. Астрологи рекомендують внести різноманітність в дозвілля, щоб поменше сумувати і думати про щось недобре.

Риби

У Риб розвинена емпатія, яка часом буває небезпечна. У лютому зірки і планети зроблять людей цього Знака ще більш чутливими. З одного боку, це дуже добре, тому що вони зможуть набагато краще розпізнавати брехню. З іншого боку, їм буде важче спостерігати за проблемами своїх друзів і близьких. Рибами стане простіше маніпулювати, тому їм потрібно буде дуже ретельно фільтрувати своє оточення, позбавляючись від токсичних людей. Це дуже важливий, але непростий час, в який можна як злетіти, так і впасти.

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Автор: УНІАН