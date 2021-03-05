Астрологи розповіли, які три знаки зодіаку найгеніальніші - вони знають все.
Про це пише "Клубер".
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Розум Діви обумовлений її здатністю помічати важливі деталі в загальній картині. Тому всі, хто народився під цим знаком, є відмінними працівниками, друзями і товаришами.
Козоріг
Козеріг - це типовий інтелектуал, який постійно щось шукає в мережі або книгах. Ці люди - просто ходяча енциклопедія. Яким би незвичайним, серйозним або складним не було питання, Козеріг завжди знає відповідь.
Водолій
Водолії бачать світ по-іншому. Вони можуть бути неймовірно розумними, але їх головний талант - це творчість і унікальність.
Водолій завжди прагне до отримання нових знань, але тільки в тому випадку, якщо тема його цікавить. Тому в малоцікавих для нього темах він може бути повним профаном.
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