Козеріг - це типовий інтелектуал, який постійно щось шукає в мережі або книгах

Астрологи розповіли, які три знаки зодіаку найгеніальніші - вони знають все.

Про це пише "Клубер".

Розум Діви обумовлений її здатністю помічати важливі деталі в загальній картині. Тому всі, хто народився під цим знаком, є відмінними працівниками, друзями і товаришами.

Козоріг

Козеріг - це типовий інтелектуал, який постійно щось шукає в мережі або книгах. Ці люди - просто ходяча енциклопедія. Яким би незвичайним, серйозним або складним не було питання, Козеріг завжди знає відповідь.

Водолій

Водолії бачать світ по-іншому. Вони можуть бути неймовірно розумними, але їх головний талант - це творчість і унікальність.

Водолій завжди прагне до отримання нових знань, але тільки в тому випадку, якщо тема його цікавить. Тому в малоцікавих для нього темах він може бути повним профаном.

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Автор: УНІАН