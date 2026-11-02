Дейв Батіста показав, як він змінився заради ролі Кратоса в серіалі God of War

Заради перетворення на головного героя культової ігрової франшизи Батіста активно тренується і вже набрав 9 кг м'язової маси.

Американський актор Дейв Батіста продовжує підготовку до ролі Кратоса у майбутньому серіалі God of War від Amazon. Заради перевтілення в головного героя легендарної ігрової франшизи колишня зірка WWE активно тренується і вже набрала 20 фунтів (близько 9 кг) м’язової маси.

У опублікованій історії в Instagram Батіста повідомив, що набрав 20 фунтів та тепер важить приблизно 113 кг. Актор також показав свою фізичну форму, продемонструвавши результати тренувань у футболці з логотипом God of War.

У серпні Батіста замінив Райана Херста, який вибув із проєкту через травму. На початку вересня "новий Кратос" опублікував відео з тренувань і розповів, що займається силовими тренуваннями вже третій тиждень й розраховує витратити ще два місяці на досягнення необхідної фізичної форми.

Відео дня

Під час кар’єри у WWE Батіста важив близько 290 фунтів (132 кг), але в останні роки навмисно скинув вагу, щоб розширити свій акторський діапазон і відійти від образу голлівудського громили. Після оголошення про його участь у серіалі "God of War" деякі шанувальники сумнівалися, що актор підійде на роль м’язистого спартанця.

Дейв Батіста показав, як він змінився заради ролі Кратоса:

Сюжет "God of War" заснований на двох останніх іграх серії. У центрі історії – Кратос, колишній бог війни, який намагається побудувати нове життя разом зі своїм сином Атреєм. Разом герої вирушають у подорож, щоб розвіяти прах Фей – дружини Кратоса та матері Атрея.

Шоуранером і сценаристом адаптації God of War стане Рональд Д. Мур – творець серіалів "Зоряний крейсер "Галактика"", "Чужинка" та "Заради всього людства". Перші дві серії зніме Фред Туа, який працював над "Хлопцями" та "Фоллаутом". Проєкт уже отримав замовлення на два сезони, але офіційна дата прем’єри поки що не оголошена.

До акторського складу також увійшли Менді Патінкін у ролі Одіна, Ед Скрейн у ролі Бальдра, Макс Паркер у ролі Хеймдалля, Оулавюр Даррі Оулафссон у ролі Тора, Тереза Палмер у ролі Сіф, Аластер Дункан у ролі Міміра, Джефф Гулка у ролі Сіндрі та Денні Вудберн у ролі Брока.

До речі, вже 16 лютого 2027 року вийде абсолютно нова гра за мотивами God of War із підзаголовком Laufey. Вперше в основній серії головним героєм стане не Кратос, а його дружина Фей. Також у розробці перебуває наступна повноцінна гра, присвячена Кратосу. Окрім нових проєктів, Santa Monica запустила у виробництво ремейк оригінальної грецької трилогії (God of War 1, 2 і 3).

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