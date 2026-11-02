'Тут не Сен-Тропе': чому французи бояться сільського ресторану Джорджа Клуні

Відкрити заклад преміумкласу подружжя планує навесні наступного року неподалік від свого сімейного будинку.

Невелике французьке село Котіньяк у Провансі, яке вважають одним із найкрасивіших у країні, може зіткнутися з напливом знаменитостей, туристів та інфлюенсерів. Як пише Express, причиною стало рішення голлівудського актора Джорджа Клуні та його дружини Амаль відкрити тут елітний ресторан.

Котіньяк оточений виноградниками, оливковими гаями та мигдалевими садами. У центрі села – вузькі вулиці з квітами, різнокольорові будинки, кафе та ресторани. Також неподалік височіє 80-метрова скеля, якою можна прогулятися.

"Попри те, що тут мешкають лише близько двох тисяч людей, місцеве рожеве вино відоме далеко за межами Франції", - йдеться у статті.

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Один із сімейних виноробних брендів села – Maison Mirabeau – навіть співпрацює з престижною мережею приватних клубів Soho House. Її заклад у Котсволдсі, зокрема, полюбляє Меган Маркл.

Як зазначається, Котіньяк давно приваблює знаменитостей, які шукають усамітнення та спокійного способу життя. Тут свого часу записували альбоми Девід Бові та гурт Pink Floyd – у студії Miraval.

Однак місцеві жителі побоюються, що відкриття ресторану Клуні змінить атмосферу села. Вони не хочуть, щоб тихе поселення перетворилося на туристичний центр із натовпами гостей, інфлюенсерами та людьми, які полюють за селфі зі знаменитостями.

На сторінці Котіньяка у Facebook місцева жителька Веронік Луїзетті написала, що село "захоплюють". Інша користувачка закликала: "Будь ласка, залиште Котіньяк таким, яким він є".

Видання Var-Matin опитало мешканців про майбутній ресторан. Дехто побоюється, що ціни в ньому будуть надто високими для місцевих жителів. Лілі Джейн припустила, що заклад буде "лише для VIP-персон і друзів Джорджа".

Відкрити італійський ресторан преміумкласу подружжя планує навесні наступного року неподалік від свого сімейного будинку. Попередній заклад на цьому місці пропонував піцу з дров'яної печі та доступні м'ясні страви. Натомість новий ресторан, як очікується, матиме вишукане меню та вищий рівень обслуговування.

Житель села Жосс Гід вважає, що популяризація Котіньяка може мати й негативні наслідки – зокрема, призвести до втрати його самобутності. Він навів як приклад Сен-Тропе, яке колись було невеликим рибальським селом.

Водночас власниця виноробні Maison Mirabeau Джіні Кронк привітала перспективу появи нових робочих місць. Проте вона сподівається, що Котіньяк збереже спокійну атмосферу.

"Не можна заперечувати, що після відкриття ресторану люди захочуть приїхати сюди, щоб побачити Джорджа. Ми лише сподіваємося, що всі поводитимуться шанобливо й допоможуть зберегти дух нашої громади. Ми – колишнє рибальське село, а не Сен-Тропе. У нас немає величезної вілли Chanel і натовпів туристів", – сказала 53-річна Кронк виданню The Sun.

Однак не всі мешканці налаштовані скептично. Деякі вважають, що ресторан допоможе оживити село, привабить відвідувачів і дасть додаткові можливості місцевим підприємцям.

Мер Котіньяка Жан-П'єр Веран розповів виданню Nice-Matin, що в ресторані облаштують терасу, а обідню залу можна буде бронювати для приватних заходів, зокрема під час прийомів знаменитостей.

За словами мера, він обговорив проєкт із подружжям Клуні й не заперечував проти його реалізації, оскільки вважає, що він може бути корисним для всієї громади.

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Нагадаємо, у Ройтлінгені (Німеччина) є прохід, який легко сплутати зі щілиною між двома будинками. Однак це повноцінна вулиця, яка офіційно визнана найвужчою у світі та внесена до Книги рекордів Гіннесса, - Шпроєргофштрасе розташована в історичній частині Ройтлінгена, приблизно за 40 кілометрів від Штутгарта. Вулиця пролягає між будинками під номерами 9 і 11, її довжина близько 3,8 метра, ширина коливається від 50 сантиметрів до лише 31 сантиметра в найвужчому місці.

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