Кожна місячна фаза впливає на самопочуття людини, а поради астрологів допоможуть до них підготуватися.

Місяць має значний вплив на все живе на Землі, зокрема й на людський організм. Тому здавна люди враховували це, черпаючи інформацію про ритми нічного світила з місячного календаря.

Фази Місяця та їхній вплив на людину

На відміну від сонячного, в місячному календарі не 30 або 31 день, а 29,5 або 30 діб. Це пояснюється тим, що місячна доба довша за сонячну й триває 24 години 48 хвилин.

Читайте такожНазвано знаки Зодіаку, стосунки з якими справжнє випробуванняЗа цей період природний супутник Землі змінює чотири основні фази: молодик, висхідний Місяць (1-ша чверть), повня і щербатий Місяць (4-та чверть). Кожна із чвертей триває близько тижня, а її енергетика позначається на фізичному та емоційному стані людини. Початком місяця за місячним календарем вважається момент молодика.

Залежно від фази Місяця може змінюватися характер життєвих подій та стан людини. Так, у певні періоди людина дуже ослаблена, швидко втомлюється, стає більш пасивною. В інші – стає активнішою, сильнішою, а життєві сили наближаються до свого піку.

Місячний календар на березень 2021 року допоможе розрахувати місячний день, фази Місяця, його розташування в знаках Зодіаку, підкаже сприятливі й несприятливі дні.

Місячний календар на березень 2021 – сприятливі дні

Сприятливі дні місячного календаря – це період, коли між Сонцем і Місяцем формуються гармонійні аспекти в 60 або 120 градусів. У цей час можна сміливо братися за нові справи і приймати важливі рішення.

Несприятливими днями місячного календаря вважається період, під час якого між Сонцем і Місяцем формуються напружені аспекти в 0, 90 або 180 градусів. У ці фази Місяця слід бути максимально обережними та уважними.

Найбільш сприятливі місячні дні у березні: найкращими датами є 3, 8, 18 та 24 числа, також вдалими будуть – 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27 та 28 березня.

Несприятливі місячні дні у березні: критичними є 6, 13 та 21 числа, також достатньо складними будуть 4, 9, 12, 29, 30, 31.

Місячні фази на березень 2021

Щербатий Місяць - з 1 по 12 березня та з 29 по 31 березня 2021 року

Молодик - 13 березня 2021 року

Висхідний Місяць - з 14 по 27 березня 2021 року

Повня - 28 березня 2021 року

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Автор: УНІАН