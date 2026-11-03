Чи повернеться Джонні Депп у 'Пірати Карибського моря': актор назвав умову №1

Робота над сценарієм нової частини франшизи триває.

Американський актор Джонні Депп вперше прокоментував перспективу повернення до образу капітана Джека Горобця у шостій частині фільму "Пірати Карибського моря". Свою думку з цього приводу він висловив у розмові з Entertainment Tonight.

Варто зазначити, що актор не став розкривати, чи погодився він знову зіграти знаменитого пірата, але дав зрозуміти, що відкритий до співпраці з продюсером франшизи Джеррі Брукхаймером. Депп вважає його близьким другом, він повністю йому довіряє.

На запитання про участь у наступній частині актор заявив:

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"Якщо все складеться саме так, як потрібно, з точки зору того, як завершиться історія франшизи "Пірати Карибського моря"... Єдине, чого я справді хочу, – це допомогти гідно поставити в ній крапку".

Актор підкреслив, що готовий приступити до спільної роботи з Брукхаймером у будь-який момент і не відмовився б від його пропозиції незалежно від того, про який проєкт йдеться.

Сам продюсер ще влітку 2025 року розповідав Entertainment Weekly, що вже обговорював із Деппом можливість створення нового фільму. Тоді Брукхаймер припускав повернення Джека Горобця і зазначав, що багато чого залежить від сценарію: якщо історія сподобається акторові, той може погодитися на участь. За словами продюсера, робота над текстом триває, а команда прагне знайти сюжет, який влаштує всіх.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що вийшов трейлер екранізації "Різдвяної пісні" з Джонні Деппом у ролі Скруджа.

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