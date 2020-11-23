Кінець осені для Раків буде дуже вдалим і яскравим часом, в яке вони зможуть здобути перемоги в самих різних сферах.

Відомий астролог Павло Глоба обіцяє на цьому тижні неймовірну удачу трьом знакам Зодіаку.

Про це пише slovofraza.

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Кінець осені для Раків буде дуже вдалим і яскравим часом, в який вони зможуть здобути перемоги в різних сферах. У цей сприятливий час можна спробувати прив'язати до себе удачу на дуже довгий термін. Також на цьому тижні варто зайнятися прибиранням, наведенням порядку на робочому місці. Любов і відносини стануть другорядними. Найголовніше зараз-жити в комфорті і присвячувати себе справам, роботі, розв'язанню нагальних проблем і обов'язків.

Терези

На цьому тижні є шанс зустріти дуже важливу і цікаву людину. Спілкування з нею може привести до появи нової мотивації та ентузіазму в роботі, до появи нових ідей. Сприятливими для Терезів будуть поїздки особистого і ділового характеру. Особливо важливим це стане 26 числа, коли зірки і планети тимчасово будуть в дисонансі. В цілому цей тиждень дуже вдалий для активних ваг, готових до дії. Найяскравіші і сприятливі дні тижня-вихідні.

Скорпіон

У Скорпіонів настає дуже сприятливий час для фінансової активності і роботи, але набагато важливішим буде процес придбання нових навичок і знань. У любові варто проявляти більше щедрості, причому мова йде більше не про фінансову сторону, а про вміння дарувати коханим людям більше часу і уваги, розповідати їм про свої почуття. З 23 по 29 число можна купувати дорогі подарунки на новорічні свята.

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Автор: УНІАН