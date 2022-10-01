Дізнайтеся, що чекає в цей день саме на вас.

Астрологи склали гороскоп для всіх знаків Зодіаку на неділю, 2 жовтня. Дізнайтеся, що чекає саме вас в цей день.

Овен

Цей день не пройде без стресу. Переживання можуть бути пов'язані з вашим доходом, а також зі сварками з кимось із співмешканців. Постарайтеся не кидатися гучними і колючими словами, так як це може уповільнити процес примирення.

Телець

У цей день ви можете відчувати невпевненість в собі. Якщо захочеться опустити руки, згадайте заради чого ви починали. Так мотивація швидко повернеться.

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Близнюки

Близнюкам астрологи на 2 жовтня пророкують вирішення робочих моментів. Це означає, що вам або доведеться розбирати завал по роботі, або вас викличуть на роботу, або ви візьмете роботу додому.

Рак

У цей день вам зовсім не потрібно витрачати час на непотрібні розмови, а докласти всі свої зусилля в правильному напрямку.

Лев

Через вашу впертість ви сьогодні можете щось втратити. Мова може йти як про матеріальні блага, так і про моральні. Спробуйте намагатися більше адаптуватися до ситуації, але не поступайтеся принципам.

Діва

2 жовтня Діву може підвести здоров'я. Це можуть бути головні болі, застуда, слабкість. Не варто це ігнорувати. Краще залишитися вдома і відлежатися, щоб в понеділок в бій з новими силами.

Терези

Цей день ви проведете в приємному очікуванні якоїсь важливої події. Це можуть бути або новини, або очікування кур'єра з якоюсь посилкою, або інформація про приїзд родичів.

Скорпіон

Тим Скорпіонам, які живуть далеко від дому, буде дуже сумно. Вони будуть відчувати себе дуже самотніми. У такій ситуації не дозволяйте своїй самотності контролювати себе. Намагайтеся міняти обстановку, ходити на вулицю, зустрічатися або телефонувати з друзями.

Стрілець

Стрільцям пророкують спокійний розмірений день без стресів і особливих новин. Вони можуть провести його вдома за переглядом улюбленого фільму, за чашкою кави з рідними або з друзями. Зірки радять їм на час заспокоїтися і відмовитися від вируючого життя.

Козеріг

У першій половині дня ви можете відчувати неуважність і розгубленість. Проте вже до обіду це пройде. Астрологи радять вам взятися за якусь справу, яка відверне вас від сумних думок. Це може бути прибирання, садівництво, інша робота руками.

Водолій

2 жовтня ви можете зануритися в роздуми, які приведуть до депресивного стану. Найкраще розслабитися і переключитися на щось, інакше нашкодите своєму самопочуттю.

Риби

Рибам варто задуматися про те, щоб відвідати своїх родичів, яких давно не бачили. Вони дуже сумують і чекають на зустріч з вами.

Нагадаємо, астрологи відповіли, у скільки років чоловіки одружуються за знаком Зодіаку.

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