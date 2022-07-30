31 липня - в цілому сприятливий день для прийняття рішень або початку чогось нового. Але ще більш вдалий цей день для відпочинку, перезавантаження і роздумів. Що чекає на знаки Зодіаку в останній день другого місяця літа - читайте в матеріалі УНІАН.
Овен
Вас чекають зустрічі з друзями і приємне проведення часу. Дозвольте собі трохи розслабитися.
Телець
У цей день ви можете дізнатися щось таке, що кардинально переверне ваше ставлення до близької людини.
Близнюки
Цей день буде насичений емоціями. Вас буде кидати з боку в бік у пошуках правильної відповіді на давно цікавлять питання.
Рак
Раки проведуть весь час за виконанням домашніх обов'язків і рутинними завданнями.
Лев
Левам потрібне повне емоційне перезавантаження. Вимкніть телефон, закрийте новини й постарайтеся залишитися наодинці з самим собою. Це допоможе пізнати те, до чого ви давно прагнули.
Діва
31 липня - ідеальний день для покупок. Сьогодні ви точно знайдете те, що вам потрібно. Ще й за привабливою ціною.
Терези
Емоційна і фізична втома Терезів позначається на їхньому спілкуванні з близькими. Через це можуть бути словесні перепалки або навіть сварки з коханим.
Скорпіон
Скорпіони в цей день можуть зайнятися навчанням - обставини сприятимуть гарному засвоєнню інформації.
Стрілець
Стрільцям варто переглянути своє ставлення до грошей і бюджету. Подумайте, де і на чому можна заощадити без шкоди.
Козеріг
Козерогам зірки радять зустрітися зі старими друзями і переглянути архівні фотографії. Це зігріє вас в емоційному плані.
Водолій
День буде насиченим. Зі своєю другою половинкою Риби можуть сперечатися через дрібниці, але вже до вечора коливання настрою повинні устаканитися.
Риби
Можливо, в цей день уродженці даного знака будуть відчувати заздрість. Це погане почуття буде пов'язано з чужими успіхами й чужим достатком.
Нагадаємо, названо два знаки Зодіаку, які в серпні зустрінуть свою любов.