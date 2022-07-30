На деякі знаки Зодіаку в цей день чекають сварки, на інших - поїздки, на третіх - зустрічі з людьми їхнього минулого.

31 липня - в цілому сприятливий день для прийняття рішень або початку чогось нового. Але ще більш вдалий цей день для відпочинку, перезавантаження і роздумів. Що чекає на знаки Зодіаку в останній день другого місяця літа - читайте в матеріалі УНІАН.

Овен

Вас чекають зустрічі з друзями і приємне проведення часу. Дозвольте собі трохи розслабитися.

Телець

У цей день ви можете дізнатися щось таке, що кардинально переверне ваше ставлення до близької людини.

Близнюки

Цей день буде насичений емоціями. Вас буде кидати з боку в бік у пошуках правильної відповіді на давно цікавлять питання.

Рак

Раки проведуть весь час за виконанням домашніх обов'язків і рутинними завданнями.

Лев

Левам потрібне повне емоційне перезавантаження. Вимкніть телефон, закрийте новини й постарайтеся залишитися наодинці з самим собою. Це допоможе пізнати те, до чого ви давно прагнули.

Діва

31 липня - ідеальний день для покупок. Сьогодні ви точно знайдете те, що вам потрібно. Ще й за привабливою ціною.

Терези

Емоційна і фізична втома Терезів позначається на їхньому спілкуванні з близькими. Через це можуть бути словесні перепалки або навіть сварки з коханим.

Скорпіон

Скорпіони в цей день можуть зайнятися навчанням - обставини сприятимуть гарному засвоєнню інформації.

Стрілець

Стрільцям варто переглянути своє ставлення до грошей і бюджету. Подумайте, де і на чому можна заощадити без шкоди.

Козеріг

Козерогам зірки радять зустрітися зі старими друзями і переглянути архівні фотографії. Це зігріє вас в емоційному плані.

Водолій

День буде насиченим. Зі своєю другою половинкою Риби можуть сперечатися через дрібниці, але вже до вечора коливання настрою повинні устаканитися.

Риби

Можливо, в цей день уродженці даного знака будуть відчувати заздрість. Це погане почуття буде пов'язано з чужими успіхами й чужим достатком.

Нагадаємо, названо два знаки Зодіаку, які в серпні зустрінуть свою любов.

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