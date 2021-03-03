Овен завтра буде настільки впевнений у своїй інтелектуальній перевазі, що не проти продемонструвати її всім навколо.

Завтра гороскоп обіцяє досить спокійний, але цікавий день.

Про це пише "1001 гороскоп".

Овен

Овен завтра буде настільки впевнений у своїй інтелектуальній перевазі, що не проти продемонструвати її всім навколо.

Читайте такожАстрологи розповіли, яким жінкам за знаком Зодіаку неможливо догодитиТілець

Завтра Телець ризикує заблукати в лабіринті власних думок.

Близнюки

Завтра зірки гороскопу радять Близнюкам уважно слухати, що відбувається навколо: оточуючі будуть говорити важливі речі.

Рак

Завтра якщо Рак захоче справити враження на оточуючих, його головним козирем повинен стати інтелект.

Лев

Завтра Лев буде налаштований третирувати своїх близьких, змушуючи їх займатися благоустроєм особистого простору: кухні, дачі, робочого кабінету…

Діва

Завтра вся енергія Діви ризикує піти в розмови, що відкривають перед нею таємниці Всесвіту.

Терези

Завтра у Терезах прокинеться фінансист! Їх мозок буде працювати чітко, жонглюючи цифрами і фактами.

Скорпіон

Завтра Скорпіон у всіх сферах життя, в тому числі і в спілкуванні, буде спиратися на логіку, а не на почуття.

Стрілець

Завтра стрілець із задоволенням відчує себе гвинтиком в чужому механізмі – якщо тільки цей механізм добре налагоджений і не скрипить.

Козоріг

Завтра зірки гороскопу радять Козерогу зосередитися на створенні інтелектуальних зв'язків з людьми.

Водолій

Завтра Водолій здатний все в своєму житті акуратно розкласти по поличках!

Риби

Завтра в розмовах риби раз у раз можуть проявляти неуважність або втрачати нитку бесіди, і все через те, що співрозмовники будуть змушувати їх нудьгувати.

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Автор: УНІАН