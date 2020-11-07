Гороскоп радить Тельцям почати змінювати життя, а Стрільці відчують підтримку інших і впевненість у своїх діях.

Гороскоп на суботу, 7 листопада 2020 року, радить Тельцям почати змінювати життя, а Стрільці відчують підтримку інших і впевненість у своїх діях.

Про це пише slovofraza.

Овен

Овнів сьогодні здолає філософський настрій. Ви захочете ретельно обміркувати своє життя і внести в неї деякі зміни.

Тілець

Змініть одну частинку свого життя сьогодні, і буденність раптом стане іншою. Не шукайте виправдань, коли щось піде не так. Звільнити себе від прагнення до ідеалу допоможе підтримка одного.

Близнюки

Сьогодні ви відчуєте себе знесиленими. Проведіть цей вихідний за приємними заняттями, постарайтеся розслабитися.

Рак

Доба принесе нові завдання та цікаві пропозиції щодо професійного розвитку. З одного боку, ви будете раді перейти на більш високий рівень, а з іншого – відчуєте, що ще не готові до прийняття виклику.

Лев

Доба буде активною на любовну енергію. Втім, є шанси, що втілити свої бажання в плани не вдасться. Щоб не залишитися розчарованим, постарайтеся з розумінням ставитися до рішень інших.

Діва

Сьогодні вам варто зайнятися пошуком коштів на втілення своєї мрії. Не відкладайте до нових віників те, чого вже давно хотіли.

Терези

Доба подарує хорошу можливість зібрати всі сили для ділових починань. Однак, перш ніж діяти, проаналізуйте перешкоди. Вашими союзниками сьогодні будуть Близнюки.

Скорпіон

Зараз сприятливий час для короткої медитації та інших духовних питань. Ви можете відчути посилене бажання досліджувати невидимі виміри життя.

Стрілець

Доба позитивно впливатиме на вас. сьогодні легко буде відчути підтримку інших і впевненість у своїх діях. Можливі цікаві зустрічі, які матимуть вагомі плоди.

Козеріг

Якщо ви давно задумували здійснення непростої справи – сьогодні пора взятися за це. Завдяки підтримці інших людей ви нарешті відчуєте, що можете це зробити.

Водолій

Сьогодні ви можете вважати всіх ворогами, і будете раді відгородитися від оточення. Спробуйте оволодіти своїм настроєм і зверніть увагу на причину такого неприємного перебігу подій.

Риби

Ви легко знайдете спосіб вдало провести вільний час. Ймовірно, що вдасться навчитися новому-наприклад, отримати знання, які дозволять вам доповнити ваш образ.

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Автор: УНІАН