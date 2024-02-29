Місяць обіцяє бути дуже цікавим.

Мольфар Макс Гордєєв ексклюзивно для УНІАН склав прогноз на березень 2024 року для всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає на вас у цей період.

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Овен - гороскоп на березень 2024 року

Знайдіть свій шлях! У калейдоскопі різноманітних пропозицій і спокус, на які розщедриться березень, необхідно втриматися на своїй індивідуальній стезі й не піддатися випадковим віянням і настроям. Не відволікайтеся на абстрактні ідеї, щоб не стати мимовільним борцем за чужі вигоди. Серце підкаже вам правильний вибір.

Відео дня

Сприятливі дні: 14, 15, 23, 24, 27.

Несприятливі дні: 19 і 20.

Що чекає на Овна в березні

Вам бракуватиме напору і впевненості в перший тиждень місяця, який пройде під негативним впливом Плутона. Будь-яка невдача може надовго вибити вас із колії і позбавити стимулу до активних дій. Візьміть себе в руки, тільки ви господар своєї долі і тільки від вас залежить, досягнете ви бажаного чи ні. Якщо вам стане зовсім важко морально, поговоріть із кимось із близьких родичів, бажано народженим під знаком земної стихії (Телець, Діва або Козеріг).

Венера, яка гармонійно аспектірує ваш знак у період з 9 до 19 березня, закликає вас стати більш толерантними і терплячими. Не обговорюйте інших людей, навіть якщо вам не подобається їхня поведінка або ви не поділяєте їхню життєву позицію. Якщо в зазначений період із вами на зв'язок вийде людина з минулого, яка завдала вам колись душевного болю, постарайтеся пробачити її і дати їй другий шанс.

Вільний час присвятіть своїй сім'ї, до чого в період із 20 до 31 березня закликає Сонце, що активізує ваш знак. Придумайте цікавий спосіб проведення спільного дозвілля, наприклад ігри. Вони можуть бути як настільними, так і активними, на природі. Але останній варіант ліпше реалізувати 23 або 24 березня, коли нічне світило опиниться в дружньому вашому знаку Стрільця.

Любовний гороскоп

З'єднання Марса з Плутоном, що випадає на 3 число, привнесе невпевненість і ймовірність конфліктів в особисте життя всіх Овнів. Питання в тому, як вам вдасться уникнути неприємних наслідків цього аспекту.

Самотнім Овнам ніколи буде займатися особистим життям. З 8 до 15 березня завдяки впливу Урана і Сатурна є ймовірність зустрічей із людьми з минулого, але відновлення колишніх зв'язків навряд чи здасться вам привабливим.

Вплив Венери найбільшою мірою торкнеться тих Овнів, у яких є постійні стосунки з представником протилежної статі. Покровителька кохання закликає вас стати м'якшим щодо партнера, пробачити йому дрібні гріхи і не підозрювати у великих. У цьому разі період із 9 до 19 березня стане приємним і комфортним.

Хандра і дратівливість можуть нагрянути до сімейних Овнів. Пам'ятайте, що стосунки між подружжям більшою мірою залежать від вас, а тому не поспішайте затівати конфлікти.

Гроші та кар'єра

У березні Марс жваво змінює аспекти з іншими планетами. Така активність небесного покровителя не може не позначитися на Овнах як в особистій, так і в робочій сферах буття. Причому ці сфери виявляться взаємопов'язаними.

З'єднання Марса з Плутоном відкриє широкі можливості для досягнення давно задуманих цілей починаючи з 3 березня. На Овнів-чоловіків очікує стрімкий зліт кар'єрними сходами, але й жінкам є за що поборотися. Збільшення зарплати або творча самореалізація зроблять перший робочий тиждень вкрай позитивним.

6 березня, Марс вступить у сузір'я Водолія, даруючи Овнам велике бажання відзначитися, підвищити авторитет у колі колег. Спрямуйте вектор зусиль на роботу, уникаючи соціальних об'єднань, спільнот і угруповань. Успіх осторонь від професії виявиться швидкоплинним і загрожує вилитися в серйозні конфлікти до 22 березня, коли Марс з Ураном складуть квадрат. Небажано вплутуватися у великі фінансові операції. Спілкування з державними структурами та оформлення важливих документів теж краще відкласти аж до 27 березня, коли в сузір'я Овна прийде Меркурій. Він підвищить вашу працездатність, але присутність тверезого розуму буде так само актуальною до кінця місяця.

Здоров'я

Негативно розташований Марс попереджає, що у вас у період з 1 по 6 березня можуть виникнути сильні головні болі. Так організм реагуватиме на зміну погодних умов. Не плануйте на початок місяця жодних подорожей, особливо перельотів. З метою профілактики мігрені частіше провітрюйте приміщення, в якому перебуваєте, і менше часу проводьте за комп'ютером, телевізором і з телефоном.

Протягом періоду з 8 по 15 березня важливим буде, як ви зустрічаєте ранок, про що говорять планети зі знака Водолія. Обов'язково починайте день із зарядки.

Для профілактики захворювань опорно-рухового апарату чудово підійде друга половина місяця, що підтверджує Сатурн, який гармонійно аспектирует ваш знак. Із цією метою включіть у своє меню рибу, молоко, яйця, сир та інші продукти, що містять кальцій у достатній кількості. Робіть нескладні фізичні вправи, в яких задіяні верхні та нижні кінцівки, хоча б по 20-30 хвилин на день. Також знайдіть час, щоб відвідати масажиста або остеопата, особливо за наявності ниючого болю в м'язах і суглобах.

Телець - гороскоп на березень 2024 року

Живіть у своє задоволення! Березень пройде під знаком свята і розваг. Не треба чекати "чарівника на блакитному вертольоті" - станьте ним самі для себе! Що приносить задоволення вам? Смачна їжа, зустрічі з друзями, походи в гори, кіно на даху? Організувати все це простіше, ніж ви думаєте!

Сприятливі дні місяця березень 2024: 1, 9, 10, 19, 24.

Несприятливі дні: 2, 7, 13, 27.

Гороскоп на березень 2024 для жінок

9-20 березня близькі родичі стануть уважнішими щодо вас і відчуватимуть найменші перепади вашого настрою. У будь-якій скрутній ситуації сміливо звертайтеся до них по допомогу - вам нададуть необхідну підтримку або дадуть мудру пораду. 17 або 18 березня, щоб віддячити рідні, організуйте спільний похід у кіно або театр.

Таємне завжди стає явним. У період з 22 по 30 березня ви, нарешті, знайдете відповіді на питання, які давно мучать, а заодно хтось із друзів поділиться з вами секретом. Ви зможете дізнатися, що чекає на вас у не настільки віддаленому майбутньому - зі сну, який присниться в ніч із 26 на 27 число. Щоб правильно інтерпретувати побачене, загляньте одразу в кілька сонників.

В останній тиждень місяця може виникнути бажання взяти участь у ризикованому заході. Якщо ви піддастеся йому, то зазнаєте фіаско. Щоб досягти поставлених цілей у зазначений період, ваші дії мають бути ретельно спланованими, а рішення - зваженими.

Гороскоп на березень для чоловіків

Якщо є можливість вирушити у відпустку в березні, зробіть собі такий подарунок. Зірки обіцяють, відпочинете ви на славу і додому повернетеся з цілою обоймою нових ідей!

Березень - чудовий місяць для творчості. Ви дуже досягнете успіху, якщо ваша діяльність пов'язана з письменництвом, написанням музики або картин, акторством тощо. Ви чудово шиєте або в'яжете? На ваші вироби напевно буде хороший попит - розмістіть оголошення!

Місяць не образить тих, хто любить ризикувати, авантюри найчастіше обертаються успіхом. Планети порадують і тих, хто вирішить узяти участь у професійних конкурсах і змаганнях: дорогі Тельці, фортуна на вашому боці!

До будь-якої роботи в першій і в другій декадах місяця підходьте креативно - саме час випробувати нові методи вирішення старих завдань. Любіть те, чим займаєтеся, і результати не розчарують, роблячи щось через не хочу, ви прирікаєте себе на поразку.

Найскладніші професійні завдання заплануйте на будь-який день після 22 березня, їхнє рішення знайдеться швидше. Справ значно додасться. Їхні результати залежатимуть від самодисципліни. Ризикувати в чому б то не було зараз не варто.

Любовний гороскоп на березень 2024 року

10 - 17 березня можуть зав'язатися романтичні стосунки на роботі. Їх ініціатором, найімовірніше, виступите не ви - знаки уваги почнуть надавати товариш по службі, партнер або навіть начальник. Якщо ця людина вам симпатична, дайте їй шанс - сходіть на побачення. Воно ні до чого вас не зобов'язує. Але, ймовірно, ви настільки зачаруєтеся поведінкою цієї людини у звичайному житті, далеко від офісів і кабінетів, що одним побаченням справа не обмежиться. Шанси зав'язати красиві й тривалі стосунки непогані.

Після 17 березня планети сприятимуть встановленню взаєморозуміння в парах. У цей період напевно вдасться залагодити спірні питання, дійти компромісу, домовитися про якийсь важливий крок. Вас почує партнер - до ваших почуттів він поставиться дбайливо і не дозволить собі вчинити так, щоб ви засмутилися.

Друга і третя декади - гарний час для укладення шлюбу. Він буде довгим, щасливим, принесе подружжю матеріальне благополуччя і навіть популярність.

Якщо ви самотні і перебуваєте в пошуку своєї половинки, вирушайте туди, де можна поговорити, подискутувати. Ваше красномовство - магніт для розумних, цікавих і вельми успішних чоловіків.

Здоров'я Тельця в березні 2024 року

Займіться своїм перетворенням: зробіть педикюр, манікюр, змініть зачіску. Будь-які косметичні процедури, виконані 9-12 березня, порадують чудовим результатом і позитивно позначаться на психологічному стані.

13-29 березня організму необхідно дати фізичне навантаження. Запишіться до спортивного залу або підберіть комплекс вправ, які можна виконувати вдома. Щоранку починайте з гімнастики або з пробіжки. Перед сном також рекомендується здійснювати піші прогулянки.

В останній декаді місяця, ви потребуватимете припливу позитивних емоцій і, ймовірно, станете їсти більше солодкого. Надмірне вживання різних смаколиків негативно позначається на травній системі, фігурі та шкірі. Придумайте інший спосіб підняти собі настрій: наприклад, слухайте динамічну музику, дивіться комедії, займайтеся хобі. Солодке ж їжте в обмеженій кількості.

Близнюки - гороскоп на березень 2024 року

Не геройствуйте, але й не відставайте від лідерів! Наберіться терпіння: можливо, не все буде виходити з першого разу і так, як вам хочеться. Не пасуйте перед труднощами, спричиненими рухом планет, - ви обов'язково їх подолаєте, якщо віритимете в себе і в правильність обраного шляху.

Сприятливі дні місяця березень: 2, 7, 16, 24, 30.

Несприятливі дні: 4, 9, 15, 21.

Гороскоп на березень 2024 для жінок

Проявити гнучкість і, можливо, відмовитися від частини принципів закликають у першу декаду березня зірки. Пустіть у хід чарівність, щоб зблизитися з людьми, з якими зведе доля. Нові знайомі допоможуть втілити в життя багато ваших задумів.

Обов'язково перевіряйте ще раз важливу інформацію, що надходить до вас у період з 20 по 27 березня. Не вірте на слово навіть тим, кого добре знаєте: вас можуть ввести в оману ненавмисно. Так, родич або друг ризикує сам стати жертвою ошуканців. А повіривши йому, ви втратите гроші або серйозно нашкодите своїй репутації.

Зірки попереджають: після 28 березня ви можете опинитися в ситуації непростого вибору. Прислухайтеся до внутрішнього голосу - саме інтуїція, а не логічні доводи, допоможе зробити правильний крок.

Гороскоп на березень 2024 для чоловіків

У березні від вас знадобляться максимум зосередженості й акуратності, щоб не припуститися помилок, ціна яких буде дуже висока. Усі важливі документи перевіряйте ще раз кілька разів. З усіх спірних питань консультуйтеся з кількома фахівцями і тільки потім приймайте остаточне рішення. Не беріть на себе більше, ніж зазвичай: до героя в березні вам, на жаль, далеко.

Перша і друга декади для багатьох Близнюків - час пожинання плодів. Стануть відомі проміжні або остаточні підсумки справи, якою ви займалися. Найімовірніше, ви залишитеся задоволені результатами.

Після 19 березня, можливі незаплановані відрядження. Поборіть бажання відмовитися - поїздка пройде більш ніж успішно. Планети закликають голосніше заявляти про себе, рекламувати свої знання і вміння. Геть сором'язливість - ви складете конкуренцію багатьом "великим професіоналам"!

Остання декада за багатьма параметрами буде чудовим часом. Будь-які завдання даватимуться легше, ніж зазвичай. Багато спірних питань стануть вирішуватися буквально по клацанню пальця. Що серйозніше ви зараз ставитиметеся до життя, то більше випробувань воно вам посилатиме, а тому розслабтеся, відпустіть віжки!

Любовний гороскоп

Чудова новина для Близнюків, які мріють про кохання, пристрасть і яскраві емоції: у першій декаді березня ваші бажання напевно стануть реальністю! розташування планет у цей період відповідає за веселощі, розваги, задоволення, свята... коханців і коханок. Нові знайомства швидко перейдуть на романтичну хвилю. Близнюкам, які мають партнера, буде непросто встояти перед спокусою сходити наліво. Питання морального вибору - тут уже зірки не дадуть поради, як вчинити. Сімейних Близнюків порадують діти. Деякі представники знака саме зараз задумаються про народження дитини. Це вдалий час для зачаття.

Після 17 березня як би не спровокувала надмірна "любов" до справ, офісу скандал із другою половинкою! Не затримуйтеся після закінчення трудового дня, не беріть роботу додому. У вільних представників знака в другій і третій декадах березня з'явиться шанс налагодити особисте життя саме на роботі - об'єктом їхніх симпатій (взаємних) може стати колега, партнер або начальник.

Здоров'я

2-9 березня ви перебуватимете у чудовій фізичній формі. Вільний час присвятіть тренуванням. Інакше нерозтрачена енергія спровокує дратівливість, що загрожує конфліктами.

Домашні справи 9-15 березня стануть настільки виснажливими, що від однієї думки про них може погіршитися самопочуття, попереджають планети. Попросіть інших членів сім'ї готувати їжу і робити прибирання, а якщо ви живете самі, відкладіть справи. Їжу можна замовити додому, а генеральне прибирання провести пізніше. Побережіть нервові клітини!

Уважніше ставтеся до свого здоров'я 17-30 березня. За найменшого нездужання зверніться до лікаря і дотримуйтесь його рекомендацій. Якщо ви страждаєте від хронічної недуги, пройдіть черговий курс лікування. Суворо дотримуйтеся правил гігієни та здорового харчування - в іншому разі удар по імунітету буде настільки сильним, що ви легко станете жертвою вірусів.

Рак - гороскоп на березень 2024 року

Вчіться поєднувати приємне з корисним! Спілкування в березні буде багато - навіть із тими, з ким раніше ви обмінювалися лише вітальними фразами. Навколишні стануть більше і частіше цікавитися вашим життям, вашими думкою і світоглядом. Дозуйте інформацію про себе, не давайте приводів для пліток.

Сприятливі дні місяця: 6, 10, 23, 24, 29.

Несприятливі дні: 4, 7, 13, 27.

Гороскоп на березень для жінок

Планети на початку місяця пробудять у вас жагу до влади. Ви станете як ніколи вперто відстоювати свої позиції і вимагати від оточуючих беззаперечного підпорядкування. З боку така поведінка матиме зухвалий і примхливий вигляд. Щоб уникнути конфліктів, контролюйте себе, а не інших. Вкрай не рекомендується брати участь у дебатах і різних дискусіях.

1 або 2 березня вирушайте на шопінг. Придбані речі порадують відмінною якістю і приємною ціною!

18-30 березня додайте у своє життя різноманітності! Відвідуйте місця, де раніше не були, частіше виходьте у світ, більше спілкуйтеся, причому не соромтеся знайомитися першими. Хоча б на кілька днів забудьте про розпорядок дня, розклади - і життя заграє новими фарбами!

В останній тиждень місяця вас відвідає дуже цікава ідея. До найдрібніших подробиць продумайте план її реалізації. Можливо, вам знадобиться допомога зі сторони - на ваш заклик обов'язково відгукнуться близькі.

Гороскоп на березень для чоловіків

Життя ваше в березні вируватиме, як гірський потік. Більшу частину місяця ви будете як ніколи багато спілкуватися, листуватися, телефонувати. Можливі ділові поїздки. Бонусом від планет стане те, що у відрядженнях вам легко вдасться поєднати приємне з корисним: здійснити екскурсію новим містом, потішити себе покупками, зустрітися зі старими знайомими і чудово провести час із новими.

У березні вам стане доступна раніше прихована інформація - це дасть перевагу над колегами і партнерами, скористайтеся нею грамотно.

У першу і другу декади планети створять прекрасні умови для здобуття освіти. Читайте ділову літературу, беріть участь у семінарах, конференціях. Що стосується останніх, досить відсиджуватися в залі для глядачів - ваше місце біля мікрофона! Промова ваша звучатиме особливо красиво і переконливо, як у справжнього оратора!

Раки можуть похвалитися відмінною інтуїцією, а після 19 березня багато представників знака продемонструють і зовсім провидницькі здібності! Слухайте внутрішній голос, особливо якщо він говорить триматися подалі від тієї чи іншої людини.

Третя декада місяця, принесе закінчення якоїсь справи або процесу. З ваших плечей спаде важкий тягар, який ви несли вже довгий час.

Любовний гороскоп

У першу декаду березня, ви цілком і повністю зануритеся у справи вдома: займетеся вирішенням побутових проблем, ремонтом, перестановкою, а може, почнете підшукувати нове житло і готуватися до переїзду. Кохана людина буде поруч - на її допомогу і підтримку можете розраховувати цілком, за винятком, мабуть, 3 числа, коли її увагою заволодіють зовсім інші справи. Поставтеся з розумінням, не влаштовуйте скандалу і допиту з пристрастю. Нові стосунки в цей період зародяться навряд чи: перша декада несе в собі енергію завершення, а не початку. Перше побачення куди краще провести після 9 числа.

Цікаві знайомства вдасться зав'язати там, де панує атмосфера творчості, радості, веселощів, активного відпочинку, гри! Чудовий привід, щоб, наприклад, записатися в театральну або танцювальну студії чи сходити на футбольний матч. Сімейним парам друга і треті декади місяця подарують повну гармонію і взаєморозуміння з дітьми. Чада порадують гарною поведінкою і особистими досягненнями (у школі або спорті, наприклад).

Здоров'я Рака в березні

9-15 березня запас життєвих сил буде невисоким. Відкладіть тренування і зменшіть фізичні навантаження. Купання в басейні, прийняття ароматичних ванн або відвідування лазні сприятливо позначиться на самопочутті та настрої.

Якщо у вас є проблеми зі шкірою або волоссям, зверніться до дерматолога, косметолога або трихолога 17-29 березня. Використовуйте тільки перевірені косметичні препарати, віддавайте перевагу оздоровчим маскам на основі натуральних продуктів.

після 23 числа стануть вразливими нирки. Відмовтеся від спиртних і газованих напоїв, тримайте поперек у теплі та урізноманітніть раціон продуктами, багатими на вітамін А.

Лев - гороскоп на березень 2024 року

Відкривайте двері: до вас ідуть великі гроші! У березні ви зможете дозволити собі багато чого з того, що раніше було вам недоступно, - і гроші, і час дозволяють. Не перейдіть небезпечну межу, яка відокремлює "багато" від "надмірного". Виконуйте свої бажання "дозовано", інакше не отримаєте того задоволення, яке могли б отримати.

Сприятливі дні місяця: 3, 8, 19, 21, 30.

Несприятливі дні: 2, 7, 13, 27.

Гороскоп на березень для жінок

Планети 9-13 березня закликають уважніше стежити за словами. Не бажайте іншим поганого - повернеться бумерангом, причому дуже скоро. Зараз потрібно говорити тільки про добре і світле, мислити позитивно. Мрія швидше стане реальністю, якщо ви уявите, як вона здійснилася, в найдрібніших деталях, а краще - запишете на папері.

Ви можете багато чого змінити у своєму житті, якщо... почнете змінюватися самі, і зірки 15-27 числа посприяють цьому. Визначтеся з цілями, проаналізуйте, які установки і звички заважають їх досягти. А далі приступайте до роботи над собою. На допомогу вам - психологічна література, доступні в Мережі відеотренінги тощо.

Хтось із недоброзичливців почне розпускати плітки, попереджають планети. Вирахувати цю людину не становитиме труднощів. Але не менш важливо дізнатися, що рухає недругом. Якщо ви самі завдали йому болю, образили чимось, підвели, вибачтеся. Тоді він припинить вам шкодити і налаштовувати проти вас оточуючих.

Гороскоп на березень для чоловіків

У період до 23 числа перед вами відкриються чудові можливості поліпшити матеріальне становище, піднятися кар'єрними сходами, вивести бізнес на нову висоту. Це чудовий час для того, щоб придбати або продати рухоме майно і зробити вклади. Підуть справи в гору в тих, хто займається торгівлею. Великим сюрпризом стане повернення раніше втраченої цінної речі або паперу.

Гроші в березні будуть легко приходити, але, на жаль, так само легко і йти, якщо ви не впораєтеся зі спокусою пустити все на розваги та інші задоволення. Будьте мудрішими - думайте про майбутнє, а не про одномоментні забаганки.

Розташування планет до 11 березня допоможе швидко розправитися зі щоденними, рутинними справами, яких побільшає. Особливо досягнуть успіху в цей період Леви, чия діяльність пов'язана з наданням послуг. А ось уже в другій і третій декадах березня планети стануть провокувати суперечки з партнерами і навіть розрив домовленостей. Будете тактовними, стриманими і терплячими - уникнете останнього. Якщо ж, пішовши на поводу, зустрівши опір, станете "рвати і метати", заробите проблеми.

Останній тиждень березня пройде під знаком спілкування. Це час встановлення нових стосунків, обміну досвідом, ділових поїздок.

Любовний гороскоп

Перша декада березня - пора романтики і пробудження почуттів! Ті, хто шукає кохання (тобто не сидить у чотирьох стінах, а часто виходить у світ і знайомиться!), у цей період напевно його знайдуть: Зірки допоможуть таким "шукачам"! Єдине застереження: не бути надто довірливими й наївними. Уважно слухайте нового знайомого: якщо в його словах багато протиріч, навіть, на перший погляд, нешкідливих, насторожіться! Не поспішайте з першою близькістю, і тоді вона принесе значно більше задоволення.

після 19 березня на безхмарному небосхилі сімейних пар може виникнути грозова хмара. Не обмежуйте свободу партнера - дозвольте йому розпоряджатися особистим часом так, як він хоче. Тоді "грому і блискавок" вдасться уникнути.

У третю декаду місяця потрібно проявити дипломатичність, щоб остаточно не посваритися з близькою людиною. Намагайтеся обходити всі гострі кути і не заводити розмов на неприємні для другої половинки теми. Особливо актуальною ця порада зірок буде 27 березня.

Здоров'я

1 - 9 березня, добре піддаватимуться лікуванню хронічні захворювання ендокринної системи. Від старих схем варто відмовитися і спробувати нові методи. Якщо лікар не готовий експериментувати, зверніться до іншого фахівця.

Друга декада вересня пройде під напруженим впливом планет, чим будуть обумовлені характерні для цього часу швидка стомлюваність, сонливість і м'язова слабкість. Для поліпшення самопочуття урізноманітніть раціон: їжте більше м'ясних продуктів, яблук і сухофруктів.

Загартовуючі та інші оздоровчі процедури сприятливо проводити 22-30 березня. Якщо ви застудилися або підхопили вірусну інфекцію, ознайомтеся з рецептами народної медицини. Дотримуючись їх, ви швидко позбудетеся хвороби.

Депресивні думки можуть затьмарити настрій 27 або 28 березня, про що попереджає Місяць. Абстрагуватися допоможе спілкування з близькими друзями.

Діва - гороскоп на березень 2024 року

Загадуйте бажання - березень ваш місяць! Завдяки сприятливому розташуванню планет ваша самооцінка в березні стане вищою. Ви почуватиметеся впевненіше і напевно зважитеся на те, про що раніше тільки мріяли. Установка "Я впораюся, у мене все вийде" стане провідником до заповітних вершин!

Сприятливі дні місяця: 1, 9, 15, 23, 28.

Несприятливі дні: 2, 7, 13, 27.

Гороскоп на березень для жінок

Грамотно плануйте бюджет, інакше 1-9 березня зіткнетеся з фінансовими труднощами. Складайте список покупок, перш ніж вирушити в магазин. Уникайте розпродажів, щоб не купити речі, які не потрібні. Відмовтеся від ідеї взяти в борг у знайомих або оформити кредит у банку.

Період з 9-19 березня зробить вас сміливішими та рішучішими. Ви грайливо подолаєте будь-які перешкоди, що з'являються на шляху до мети. Дух авантюризму, що прокинувся, змусить узяти участь одразу в кількох ризикованих заходах, і це, найімовірніше, принесе вам прибуток! Але будьте обережнішими 11 і 12 березня зірки не сприяють необдуманим діям.

21-27 числа оточуючі стануть гранично відвертими з вами. Навіть малознайомі люди раптом почнуть посвячувати вас у свої плани і секрети. Якщо до вас звернуться по пораду, сформулюйте її максимально розпливчасто, щоб згодом не виявитися винними.

Гороскоп на березень для чоловіків

Березень 2024 року ви запам'ятаєте надовго: місяць принесе стільки приємних сюрпризів, що ви не раз запитаєте себе: "А чи не сплю я?" Не спіть, дорогі Діви! Просто весь місяць планети будуть благоволити вам, чим і обумовлені щедрі дари місяця!

У першій і другій декадах березня ви почуватиметеся на коні: зі справами впораєтеся легко і швидко, іншим допомагати встигаєте, ще й нові, цікаві проєкти намічаються... Усі козирні карти в березні - у ваших руках! Не бійтеся пробувати себе в чомусь новому, експериментувати. Під час таких експериментів ви можете виявити, що душа ваша лежить до зовсім іншої професії! Що ж, поставте мету освоїти її - і вперед! Усе у вас вийде, навіть не сумнівайтеся. А якщо розпочнете навчання до 19 березня, то опануєте програму максимально легко і швидко!

Що стосується грошей, то хороші надходження очікуються 9-17 числа. Будь-які починання цього періоду будуть вигідними. Можливе повернення старого боргу, отримання премії або авансу за роботу, яку належить виконати.

Дорогі Діви, вам не властиве марнотратство, але під впливом планет у першій половині місяця ви все ж можете демонструвати не зовсім раціональне ставлення до грошей. Це відгукнеться вам в останній третині місяця - не допустіть!

Любовний гороскоп

Планети 9-16 числа нададуть прекрасну можливість для роботи над помилками. Якщо в минулому ви зробили непристойний вчинок або образили другу половинку словом, зробіть крок до примирення. У цей період вам буде даровано повне прощення.

Успіх у протилежної статі в першій половині місяця вам гарантовано. І не так важливо, чи є у вас постійний партнер. Навіть якщо ви багато років перебуваєте у шлюбі, біля вашої персони постійно витимуться шанувальники. Чи відповідати комусь із них взаємністю, вирішувати вам. Якщо ви не станете подавати явних закличних знаків, інша сторона навряд чи наважиться піти на зближення.

Усталені стосунки зміцнить романтична подорож. Досить вирушити удвох у місто по сусідству на 1-2 дні.

У третю декаду березня тихе сімейне щастя буде потривожено - найімовірніше, одним із родичів партнера. Ви з коханою людиною розійдетеся в оцінках ситуації, що сталася з цією людиною. Допомогти чи посварити? На жаль, сперечаючись із цього приводу, ви тільки нашкодите власним стосункам. Вирішити суперечку допоможе звернення до третьої сторони.

Здоров'я

9-16 березня додайте в раціон рибу, сир і сири. Так ви задовольните потребу в кальції, що загострилася зараз, і уникнете погіршення самопочуття.

17 і 18 числа рекомендується зробити розвантажувальними. Голодування в ці дні допоможе скинути відразу пару-трійку зайвих кілограмів.

Піднесений настрій, у якому ви перебуватимете 20-30 березня, стане запорукою гарного самопочуття. Навіть якщо ви застудитеся, завдяки позитивному настрою дуже швидко одужаєте.

Через неуважність, притаманну вам 1-9 числа, можуть виникнути реальні проблеми зі здоров'ям. І річ не тільки в тому, що в зазначений період підвищується ризик травм! Обов'язково перевіряйте термін придатності косметики та медикаментів. Як би не вийшло так, що ви використовуєте прострочений продукт! Це стало б причиною сильної алергії.

Терези - гороскоп на березень 2024 року

Приготуйтеся приймати компліменти - їх буде багато! Зірки посилять тягу до прекрасного - захочеться оточити себе оригінальними предметами декору і оновити гардероб відповідно до останніх віянь моди. Сміливо вирушайте по магазинах. Найвдаліший час для шопінгу - з 17 по 30 березня.

Сприятливі дні місяця: 3, 10, 15, 26, 28.

Несприятливі дні: 2, 7, 13, 27.

Гороскоп на березень для жінок

Люди, з якими доведеться взаємодіяти 1-11 березня, здивують непунктуальністю, на що вказують планети. Постарайтеся стримати негативні емоції і по-філософськи поставитися до будь-яких затримок і запізнень: так доля вчить вас терпіння. Вищі сили немов натякають, що ви занадто поспішаєте, і не завадило б зменшити швидкість.

Друга декада місяця не підходить для починань. Зате ви легко розберетеся з раніше залишеними справами, до яких не доходили руки. 18 або 19 березня комусь зі старших родичів знадобиться допомога - підіть назустріч.

22-30 березня ви поринете у розв'язання побутових питань, і процес виконання домашніх справ видасться напрочуд приємним. Ви із задоволенням приберете у квартирі, приготуєте що-небудь смачненьке, полагодите або змайструєте щось своїми руками. Близькі будуть у захваті від вашого запалу, і навіть якщо щось не вийде з першого разу, критикувати ніхто не буде.

Гороскоп на березень для чоловіків

Розташування планет у першу декаду березня підвищить шанси на працевлаштування. У ці дні сміливо надсилайте резюме в різні компанії і домовляйтеся про співбесіду - ваша кандидатура напевно зацікавить бажаного роботодавця. Зірки подбають про те, щоб процес вливання в новий колектив пройшов легко і швидко.

11-18 числа ви напевно зумієте домогтися симпатії і прихильності впливових людей. Це гарний час для проведення переговорів, участі в конференціях і семінарах, початку відрядження. Якщо ви будете неорганізованими і недисциплінованими, то зазнаєте фіаско навіть у тих справах, у яких почуваєтеся як риба у воді.

Найважливіші справи та ініціативи зірки радять запланувати на останню декаду місяця. Планети дадуть повною мірою розкритися вашому творчому потенціалу і допоможуть довести розпочате до кінця. Остання декада хороша для впровадження в робочий процес нових прогресивних технологій. Деяким із вас досягти успіху на службі допоможуть дружні зв'язки, набуті або відновлені.

Не будуйте грандіозних планів на 27 число. Цього дня турбот на ваші плечі випаде чимало - встигнути б розправитися з ними!

Любовний гороскоп

До 9 березня ви будете сяяти і підкорювати серця! Ви чарівні й упевнені в собі - що ще потрібно, щоб закохувати в себе? Хіба що бажання нових стосунків! На підсвідомому рівні чоловіки відчувають, якщо жінка боїться або не готова до кохання, і обходять її стороною. А ви - готові?

Тим, у кого вже є партнер, зірки обіцяють гармонійний період. Колишні суперечки вщухнуть, питання, що ніяк не давали спокою, нарешті вирішаться, і навіть побутові проблеми перестануть відчуватися з колишньою гостротою.

7-19 березня в любовних стосунках не виключені труднощі. Можливі тимчасові розлуки, невелике охолодження почуттів. Однак засмучуватися і переживати не варто - незабаром ситуація виправиться. Утримайтеся від висловлювання претензій партнеру в грубій формі, не обмежуйте його свободу і постарайтеся впоратися з похмурим настроєм.

Наприкінці місяця, після 23 числа, зірки нададуть вам ще один шанс завести цікаве знайомство, яке з часом переросте в романтичний зв'язок. Вашу увагу, найімовірніше, приверне людина, чиї захоплення здадуться дуже незвичними і навіть сміливими - те, на що б ви самі ніколи не зважилися.

Здоров'я

Перший тиждень березня ризик захворіти зведений до мінімуму. Заплановані на цей період оздоровчі та лікувальні заходи пройдуть успішно.

Безпричинна зміна настрою буде властива вам 7-19 березня. Для гармонізації душевного стану робіть спеціальні розслаблювальні вправи і слухайте приємну, ліричну музику. 11 або 12 березня можуть виникнути проблеми зі сном - увечері гарненько провітріть спальню, і заснете швидше.

Фізичний стан покращиться, а інтелектуальні здібності зростуть, якщо в останню третину місяця освоїти дихальну гімнастику. З рівним успіхом можете записатися на відповідні курси або зайнятися самонавчанням.

Скорпіон - гороскоп на березень 2024 року

Заряджайте своїм ентузіазмом усіх навколо! Ви можете змінити своє життя і життя тих, хто поруч, на краще. У вас все для цього є: бажання, ідеї, ресурси. Почніть з малого - поліпшення мікроклімату в колективі або всередині сім'ї. До вас прислухатимуться, вас наслідуватимуть - не підведіть тих, хто повірив у щирість ваших устремлінь.

Сприятливі дні місяця: 9, 13, 15, 27, 28.

Несприятливі дні: 2, 7, 17, 29.

Гороскоп на березень для жінок

1-8 березня навчання даватиметься непросто. Відкладіть запис на курси, якщо планували зробити це зараз. Роботу над науковими і дослідницькими проектами та інші види інтелектуальної праці також краще перенести.

5 і 6 березня посилиться інтуїція - уважно прислухайтеся до внутрішнього голосу.

Організація і відвідування культурно-розважальних заходів принесе особливе задоволення 9-24 березня. Душа буде тягнутися до високого, прекрасного. Якщо ви займаєтеся творчістю, то напевно перевершите самих себе і покажете світу справжній шедевр! Ризик помилок різко зросте наприкінці місяця. Зважуйте всі "за" і "проти" перед ухваленням остаточного рішення.

Можливість вигідно придбати спортивні товари, одяг і взуття випаде 27 і 28 березня. Якщо ви ведете активний спосіб життя (відвідуєте тренажерний зал, танцювальну студію тощо), пройдіться магазинами в такі сприятливі дні.

Гороскоп на березень для чоловіків

У березні ви, як ніколи, будете залучені в громадські справи, справи колективу й організації загалом. Ви будете сповнені ідей - і більшість із них зустрінуть підтримку в оточуючих. Критика з ваших вуст досягне мети - до ваших зауважень щодо організації робочого процесу прислухаються і постараються виправити становище.

Перша і друга декади березня - чудовий час для будь-якої колективної діяльності. Головне - не намагатися домінувати.

Для успішного вирішення якоїсь ситуації в першій половині березня знадобиться допомога впливової людини. Найімовірніше, така у вашому оточенні є. Якщо ні - запитайте друзів або колег. Теорія шести рукостискань напевно спрацює!

У першу декаду березня положення планет вказує на ймовірність суперечок і сварок. Не роздмухуйте з мухи слона, - якщо не виходить домовитися з людиною, припиніть бесіду і поверніться до неї після 11 числа.

В останню декаду березня можливе отримання грошей із несподіваних джерел.

Любовний гороскоп

У першу декаду березня не діліться ні з ким подробицями свого особистого життя. Непрохані поради виявляться зовсім недоречними і зіграють із вами злий жарт. Попросіть про те саме й другу половинку. Зараз ваші стосунки мають стати для оточення таємницею за сімома печатками.

Після 9 березня планети зроблять вас ще більш чарівними для протилежної статі. Кокетство, флірт... До чого призведе ця гра, залежить тільки від вас. Якщо ви нерозділено закохані, то зараз високі шанси, що об'єкт симпатій все-таки відповість взаємністю: якась подія об'єднає вас і змусить зблизитися.

Від вашого вміння поступатися партнеру залежатиме гармонія в парі в третю декаду місяця. На поступки доведеться йти як у дрібницях, так і в принципових питаннях. Прислухайтеся до слів коханої людини і не іронізуйте з приводу її переживань.

Здоров'я

1-7 березня харчування має бути збалансованим. Надмірне вживання одного і того ж продукту спровокує алергію. Особливо обережними слід бути з морепродуктами. У зазначений період організм, найімовірніше, не прийме їх.

9-16 березня вас можуть турбувати болі в м'язах і суглобах. Займатися самолікуванням не рекомендується. Щоб підібрати ефективний препарат, який усуне неприємні відчуття, зверніться до лікаря. Якщо у вас не знайдеться часу, щоб відвідати поліклініку, приймайте розслаблювальні ванни.

Після 11 числа не поводьтеся егоїстично. Активно допомагайте іншим і не бійтеся брати на себе підвищені зобов'язання. Дуже скоро ви виявите, що чим більше намагаєтеся на благо оточуючих, тим краще себе почуваєте як морально, так і фізично.

Стрілець - гороскоп на березень 2024 року

Змініть обстановку - це піде вам на користь. У березні ви несподівано для самих себе можете стати відомою, навіть популярною людиною. Скористайтеся привілейованим становищем, щоб вирішити якесь важливе питання.

Сприятливі дні місяця: 7, 8, 17, 25, 26.

Несприятливі дні: 2, 9, 13, 27.

Гороскоп на березень для жінок

Уникати конфліктних ситуацій 1-9 березня закликають зірки: наслідки суперечок матимуть довготривалий характер. Це гарний час для оновлення інтер'єру. За новими меблями і прикрасами для дому вирушайте 7 або 8 числа. Найімовірніше, придбаєте унікальні речі за привабливою ціною.

Невпевненість у власних силах, притаманна вам у другій декаді місяця, буде зумовлена несприятливим розташуванням планет. Досягти успіху, перебуваючи в пригніченому стані, вкрай складно, якщо взагалі можливо. 15 або 16 березня поділіться страхами з близьким другом - він напевно допоможе їх розвіяти.

Планети 22-30 березня сприятимуть поїздкам і подорожам. Зміна обстановки позитивно позначиться на настрої, до того ж у дорозі вас може відвідати блискуча ідея. Її реалізація принесе непоганий прибуток. 25 або 26 числа випаде можливість обзавестися новими друзями. Не відмовляйтеся від знайомства навіть із тими, хто спочатку не сподобається: перше враження часто буває оманливим.

Гороскоп на березень для чоловіків

Розпочнеться місяць із несподіваних звісток: наближаються зміни, які торкнуться безпосередньо вас. Змінитися можуть зарплата, графік роботи, умови праці. Не виключений навіть переїзд в інший офіс. Не чиніть опір тому, що відбувається: рішення ухвалено - постарайтеся знайти в ньому плюси. У вас вийде!

Новий проект може стартувати під вашим керівництвом у першій половині березня. Спочатку не все буде гладко - результат нюансів, які ви не врахували на етапі планування. Однак вам вдасться швидко "вирівняти політ", і надалі труднощів не передбачається. Найбільший успіх чекає на справу, розпочату 7 або 8 березня.

У першій декаді місяця слід бути тихіше води, нижче трави. Не беріть участі в дебатах і суперечках, не обговорюйте начальство, тим більше в негативному ключі. Пішовши наперекір миролюбному розташуванню планет, ви спровокуєте низку серйозних неприємностей.

У середині березня ви матимете повне право пишатися собою: буде підбито підсумок роботи, якою ви займалися останнім часом. Результати вразять - і вас, і керівництво. Не зупиняйтеся на досягнутому - ставте перед собою нові цілі і йдіть до них!

Дуже продуктивний і цікавий період обіцяють вам зірки в третій декаді місяця. Не виключено, що у вашу організацію прийде новий співробітник, до якого у вас одразу ж виникнуть симпатії, а згодом між вами виникне міцна дружба.

Любовний гороскоп

Дуже емоційною видасться 23 місячна доба, яка припаде на 3 березня. Місяць зробить вас підвищено збудливими й дратівливими. Одне слово партнера всупереч вашій думці може спровокувати неабиякий скандал. Якщо відчуваєте, що закипаєте, попросіть залишити вас ненадовго наодинці із самою собою. І це, мабуть, єдина "небезпека" першої декади місяця. Період обіцяє принести вирішення питання, яке давно не дає спокою. Деякі Стрільці саме зараз вирішать почати спільне життя з партнером - процес притирання одне до одного пройде максимально легко.

Розташування планет з 9 березня і до кінця місяця обіцяє приємне спілкування з протилежною статтю, яке нічого не обіцяє. Це час інтриг, коли можна і потрібно відточувати навички флірту і спокушання. Інтимні контакти цього періоду будуть незабутніми. Парам, які разом уже багато років, варто внести різноманітність у "постільні справи".

У третій декаді місяця прислухайтеся до рекомендацій близьких, якщо вони почнуть розповідати про "людину, яка стала б для вас гарною парою". Попросіть організувати вашу зустріч - але вже у квітні!

Здоров'я

1-8 березня обов'язково знайдіть час для водних процедур. Відвідування басейну й термальної купальні, прийняття мінеральних, грязьових і вихрових ванн матимуть оздоровчий і омолоджувальний ефект, зокрема, сприятимуть підвищенню тонусу шкіри.

Сумні думки і тривожні передчуття можуть долати вас 10-21 березня. Якщо бездіятимете, ризикуєте опинитися в полоні депресії, на тлі якої загостриться хронічне захворювання. Займіться спортом або танцями, беріть участь у фізкультурно-оздоровчих заходах - не дайте нудьзі жодного шансу!

Медичні процедури, що передбачають хірургічне втручання або застосування лазерних технологій, не рекомендується планувати на останню декаду березня: є ризик ускладнень.

Козеріг - гороскоп на березень 2024 року

Не пропустіть підказки Вищих сил! Звертайте увагу на сни: вони можуть містити пораду, як краще вчинити в тій чи іншій ситуації, застерегти від неправильного кроку.

Сприятливі дні місяця березень: 1, 11, 15, 20, 30.

Несприятливі дні: 2, 7, 13, 27.

Гороскоп на березень для жінок

Розташування планет 1-11 березня створить прекрасні умови для втілення в життя мрії! Головне, вчасно зреагувати, не упустити можливості, що відкриваються. Дійте рішуче і впевнено - у вас обов'язково все вийде!

5 або 6 березня ви ризикуєте стати учасником конфлікту. Відстоюйте свої інтереси і не погоджуйтеся на поступки, інакше вас вважатимуть людиною м'якотілою і слабкою.

Слушним часом для купівлі побутової техніки та гаджетів стануть 14-20 березня. Причому 17 і 18 числа краще ознайомитися з асортиментом інтернет-магазинів.

В останню декаду березня ви напевно з головою зануритеся у світ фантазій і спогадів. Не рекомендується вирішувати фінансові та майнові питання. Якщо ви займаєтеся творчістю, очікуйте великого припливу натхнення.

Гороскоп на березень для чоловіків

Гармонійний і загалом вдалий місяць обіцяють вам зірки. Плани буде реалізовано, домовленості - укладено, важливі зустрічі принесуть хороші результати. Козерогам, які замислюються про зміну роботи, саме зараз варто розпочати пошук - будуть цікаві вакансії, що обіцяють гідні умови праці та зарплату. Пройти співбесіду з підтримкою планет вам не складе труднощів.

У березні ви будете багато переміщатися. Імовірні відрядження, не виключені поїздки в інші країни і взаємодія з іноземцями. До речі, якщо ви добре володієте іноземною мовою, то напевно (маючи бажання, зрозуміло!) знайдете, як монетизувати свої знання. Про відразу кілька варіантів підробітку ви дізнаєтеся в першій половині місяця.

Чудово проведуть березень Козероги, чия діяльність пов'язана з науковими дослідженнями, викладанням, рекламою, телебаченням, страхуванням і законодавством. Робота буде в радість, можливі грошові бонуси від начальства або клієнтів.

Період до 23 березня сприятиме зростанню вашого авторитету серед колег, підлеглих, партнерів. Ваше ім'я в цей період буде у всіх на вустах. Щире захоплення ви побачите в очах тих, хто ще недавно ставив під сумнів успіх ваших починань.

Любовний гороскоп

Не посвячуйте в подробиці особистого життя навіть найближчих людей. Усе, що відбувається за дверима вашого будинку, там і має залишатися. Опирайтеся спокусі поскаржитися на другу половинку після сварки, ймовірність якої велика 1-6 березня. З коханою людиною ви швидко помиритеся, а ось той, кому ви вилили душу, ще довго пам'ятатиме, "скільки образ заподіяв вам партнер" (зараз ви - майстер із роздмухування з мухи слона!), і вже ніколи не ставитиметься до неї, як раніше.

13-14 числа партнер раптом може засумувати без видимої на те причини. Не залишайте без уваги його похмурий настрій, не відмахуйтеся, мовляв, дрібниці! Кохану людину щось турбує, але висловитися вона не наважується. Ласкаве слово і ніжні обійми - ось що допоможе їй вам відкритися. Разом ви знайдете вихід зі становища, що зайшло в глухий кут.

Друга половина березня запам'ятається появою настирливого залицяльника (залицяльниці). Вам буквально не дадуть проходу! Спочатку вистави, що розігруються, щоб привернути вашу увагу, будуть подобатися. Але незабаром ви зрозумієте, що втомилися від нескінченних дзвінків і повідомлень, та й фантазія вигадувати відмовки, чому цього разу не можете піти на побачення, вичерпується... Чуже серце не іграшка - від самого початку дайте шанувальнику зрозуміти, що його спроби марні.

Здоров'я

У період з 1-9 числа може погіршитися стан шкіри або волосся. Не витрачайте гроші на косметичні засоби і медикаменти - дочекайтеся закінчення цього періоду, і все нормалізується.

11-22 числа самопочуття буде хорошим. Однак приплив енергії може ввести в оману. Ви вирішите переробити безліч справ одразу, але осягнути неосяжне неможливо. Щоб не нашкодити організму, стримайте запал і не прискорюйте звичний ритм життя. Слухайте тіло, і якщо воно вимагає відпочинку, візьміть перепочинок.

Познайомитися з якісними джерелами медичної інформації 24-30 березня закликають зірки. Знання, яких ви набудете, обов'язково стануть у пригоді. Так, якщо вас давно турбують незрозумілі симптоми, зараз ви, нарешті, визначите, чим вони викликані. Розширивши кругозір, ви також убезпечите себе від дії шарлатанів, які пропагують псевдонаукові методи лікування.

Водолій - гороскоп на березень 2024 року

Станьте творцем чудових змін! У березні ви, як ніколи, відчуватимете внутрішню силу. Відчуття "я можу" переважить страхи і сумніви, ви не дозволите кому б то не було стати біля керма вашого життя. Ви, тільки ви, вирішуєте, куди вам плисти, з якою швидкістю і під якими вітрилами. Збережіть цей настрій якомога довше.

Сприятливі дні місяця березень: 2, 8, 16, 18, 24.

Несприятливі дні: 2, 7, 13, 27.

Гороскоп на березень для жінок

У першу декаду березня ви опинитеся в ситуації непростого вибору. Замість того щоб мучитися, не знаючи, яке рішення прийняти, постарайтеся абстрагуватися. Присвятіть вільний час хобі - усвідомлення, як вчинити, прийде в процесі!

Зірки попереджають: 14-23 березня ви можете перетворитися на справжнього марнотрата! Намагайтеся купувати тільки те, що дійсно необхідно. Якщо гроші все одно витікають крізь пальці, скористайтеся спеціальними електронними програмами або заведіть блокнот, у якому фіксуйте доходи і витрати.

24-30 березня енергія вас буде просто-таки переповнювати! Це прекрасний час, щоб зробити ремонт у квартирі або на дачі. Попросіть допомогти близьких друзів - разом ви реалізуєте ваші дизайнерські задумки швидко і якісно!

Гороскоп на березень для чоловіків

Оточіть себе людьми, чиї професійні заслуги та особисті якості викликають захоплення. Завдяки планеті, що відповідає за соціальний статус, у березні ви можете значно просунутися кар'єрними сходами - але за однієї умови: якщо зануритеся в середовище дуже успішних людей. Ви немов магнітом притягнете частинку їхнього успіху! Чого категорично цього місяця робити не варто, то це вислуховувати скарги на низьку зарплату, несправедливе керівництво і нудну роботу. Отримана негативна енергія спровокує погіршення ситуації і у ваших справах.

12-14 березня не займайтеся вирішенням особистих питань у робочий час. Може здатися, що начальство занадто зайняте, щоб звертати на вас увагу, на ділі ж ви перебуватимете під його пильним поглядом.

До 23 числа, якщо ви почуваєтеся впевнено у справі, якою займаєтеся, задумайтеся про початок самостійного шляху в професії. Планети підготували благодатний ґрунт для старту власного бізнесу. У цей же час може почати приносити доходи хобі.

Остання декада березня хороша для будь-якої дослідницької діяльності, пошуку відповідей на складні запитання. Ви напевно доберетеся до істини, чим прокладете собі дорогу до заповітної мети.

Любовний гороскоп

У першу декаду березня в особистій сфері очікуються тільки позитивні емоції. Взаєморозуміння з партнером встановиться не те що з півслова - з півпогляду! Порадує спілкування з родичами і друзями другої половинки - вам належить провести чимало часу разом. Якесь побутове питання, яке тягнулося не один місяць, нарешті буде закрито. Головним же подарунком долі може стати пропозиція руки і серця або довгоочікувана вагітність.

Положення планет до 9 числа підігріватиме ваш інтерес до успішних, статусних представників протилежної статі. Як партнера вам зараз захочеться бачити чоловіка, насамперед заможного, а не розумного чи цікавого. Такого ви навряд чи знайдете в кафе за рогом або на сайті знайомств. Дізнайтеся про культурні заходи, що відбуваються у вашому або сусідньому місті: прем'єри вистав, вернісажі, автосалони. Не забудьте також зазирнути в ресторани високого рівня - можна просто зайти на чай із тістечком. Шанс зустріти "того самого" чоловіка і зав'язати з ним знайомство високий.

Здоров'я

Якщо 1-11 березня ви почуватиметеся погано, шукайте причину недуги у сфері психосоматики. Так, наприклад, хворі зуби можуть сигналізувати про дисгармонійні стосунки з кровними родичами. Дискомфорт в очах - знак того, що ви хочете відсторонитися від реальності тощо. Для якнайшвидшого одужання потрібно гармонізувати душевний стан. Можна звернутися по допомогу до психолога (найкращі дні для цього - 2 і 3 березня) або поговорити відверто з мудрою і доброю людиною, якій ви довіряєте.

13-19 числа урізноманітніть раціон продуктами, багатими на магній: горіхами, арахісом, квасолею, гречкою тощо. Вони посприяють зміцненню імунітету.

Стабільне гарне самопочуття обіцяють планети 22-30 березня. Ви спокійно перенесете зміну погоди, тривалі перельоти, будь-які стресові ситуації. Якщо займаєтеся спортом, збільште навантаження: інтенсивні тренування підуть тільки на користь. Однак відмовтеся від ідеї взяти участь в екстремальному заході: висока ймовірність отримати травму.

Риби - гороскоп на березень 2024 року

Ставте долі запитання - відповіді отримаєте! Березень стане важливим місяцем для тих, хто перебуває на роздоріжжі доріг, не розуміє істинних причин подій, що відбуваються з ним, не бачить виходу із ситуації, що склалася. У кінці тунелю нарешті з'явиться світло. Ідіть на нього з цілковитою впевненістю, що починається новий, щасливіший життєвий етап!

Сприятливі дні місяця: 5, 16, 18, 22, 30.

Несприятливі дні: 2, 7, 13, 27.

Гороскоп на березень для жінок

Часто стикаєтеся з проблемами в певній сфері життя? Ворожіння в період з 1 до 9 березня відкриє справжню причину невезіння.

Не віддавайтеся безплідним мріям у другій декаді березня. Якщо у вас є конкретна мета, складіть план дій щодо її досягнення. 18 і 19 березня і зовсім присвятіть вирішенню дрібних побутових питань, оскільки для глобальних справ це зовсім не вдалий час.

22-30 березня непередбачуваною поведінкою ви здивуєте не тільки оточення, а й себе. Одні засудять, а інші, навпаки, зачаруються вашою безпосередністю. У цей період ви фонтануватимете цікавими ідеями і знайдете незвичайний спосіб розв'язання давно назрілої проблеми.

Гороскоп на березень для чоловіків

До 23 березня у вас відкриється друге дихання - завдання, які раніше забирали багато часу і сил, стануть даватися набагато легше. Психологічний клімат у колективі буде комфортним. Якщо до цього відбувалися конфлікти, не існувало єдиної думки з низки питань або кожен був сам за себе, то зараз намітиться тенденція до єднання і згуртування. Тому березень - прекрасна пора для будь-яких командних проєктів.

11 числа збільшується небезпека стати жертвою шахраїв, погодившись на привабливу фінансову авантюру, або ж втратити гроші через власну неуважність. Будьте напоготові!

Особливо старанно й відповідально виконуйте всі доручення керівництва в другій декаді місяця, навіть якщо здається, що якісь із них - для галочки. Зараз ні ви, ні ваш начальник можете не усвідомлювати всієї важливості деяких справ, але прийде час, і виявиться, що їхній вплив на підсумки якогось великого проєкту було недооцінено.

Винесіть урок із ситуації, яка відбудеться 23 березня. Найімовірніше, його формулювання звучатиме так: "Не потрібно бути занадто добрими". Так, імовірно, у цей період хтось попросить вас про послугу, і ви на всіх швидкостях кинетеся допомагати. Однак слів подяки ви не дочекаєтеся - натомість вам сядуть на шию і будуть і далі раз у раз просити про послугу.

Любовний гороскоп

Рибам, які перебувають у пошуку другої половинки, варто почати місяць під девізом: "Позбавляємося від усього непотрібного!" Якщо ви хочете зав'язати нове знайомство, але досі зберігаєте подарунки, листи, фотографії колишнього партнера, то й не дивуйтеся, що бажаної зустрічі не відбувається. Кохання не прийде, поки ви грієте в душі спогади про минулі стосунки. Тому спершу приберіть з очей геть речі, пов'язані з екс-коханим, а потім візьміться "очищати" від його образу і думки. У цьому вам допоможуть медитації, заняття йогою і цигун. Друга половина березня - час, коли ймовірність доленосної зустрічі підвищується.

Важливу пораду дають вам зірки напередодні молодика 17 березня: не звинувачуйте партнера в тому, що його поведінка не відповідає вашим очікуванням. Ви зараз схильні віддаватися фантазіям, у яких друга половинка постає в образі, близькому до досконалості. Але не буває ідеальних людей, і партнер так само, як і ви, має повне право робити помилки. Не будьте занадто критичні.

У третій декаді місяця любовна і ділова сфери можуть переплестися: енергетика періоду спонукає до неформального спілкування з колегами або партнерами. Так, зачиняючи наприкінці робочого дня двері кабінету, ви несподівано можете отримати пропозицію від товариша по службі випити по чашечці кави. Не відмовляйтеся - море позитивних емоцій від спілкування гарантовано!

Здоров'я

1-12 березня буде вразливим хребет. Може нагадати про себе стара травма, загостритися хронічне захворювання. Не піднімайте тяжкості, утримайтеся від занять спортом або, принаймні, від вправ, які передбачають серйозне навантаження на спину.

14-20 березня, зросте ризик підхопити вірусну інфекцію. А тому вже на початку місяця почніть приймати вітамінний комплекс, частіше провітрюйте приміщення, в якому перебуваєте. Не забувайте дотримуватися елементарних правил гігієни.

Здоровий егоїзм ще нікому не зашкодив. У період з 21 по 30 березня займіться собою: відвідайте салон краси, запишіться на сеанс розслаблювального масажу. Мінімізуйте спілкування з людьми, які виводять вас із душевної рівноваги. Що менше ви будете змушувати себе робити те, що не подобається, то менший ризик захворіти.