У Овнів в кінці року з'явиться можливість знайти другу половинку.

Відомий астролог Василиса Володіна склала гороскоп на грудень для всіх знаків Зодіаку.

Про це пише slovofraza.

Овен

У Овнів в кінці року з'явиться можливість знайти другу половинку. Зірки істотно підвищать чарівність цих людей, так що у них вийде виробляти відмінне перше враження. Що стосується фінансової сторони життя, то в ній Овнам необхідно проявляти активність лише на початку місяця. В кінці грудня буде не найвдаліший повний місяць, який може зіпсувати всі плани. Всі покупки краще встигнути зробити до 29 числа включно.

У Тельців починається дуже сприятливий час. В цілому грудень можна назвати продуктивним місяцем, ідеальним для навчання і отримання нових навичок. Всі проблеми, які зустрінуться на шляху, можна розцінювати як можливість стати краще і мудріше.

Близнюки

Близнюкам варто почати грудень з очищення своєї енергетики від негативу. Це буде першорядним завданням, адже в іншому випадку почнеться хвиля невдач і проблем. Необхідно використовувати Грудень для того, щоб домовитися зі своїми ворогами і недоброзичливцями. При правильному підході до переговорів Близнюкам вдасться обійти стороною війни і конфлікти. Подібні перемоги будуть набагато приємніше, ніж затяжні битви. Це заощадить купу часу, грошей, нервів і сил.

Рак

Ракам варто навчитися мислити позитивно, особливо в першу декаду місяця. Оптимістичний настрій принесе багато удачі у творчій діяльності. У Раків, голова яких не зайнята побутом, буде багато нових ідей. Вони зможуть познайомитися з новими людьми, знайти другу половинку і нових друзів. Будуть і випадкові зустрічі, які з високою ймовірністю стануть доленосними. У спілкуванні з близькими людьми, друзями і другою половинкою доведеться бути обережніше, щоб ненароком нікого не образити словами.

Лев

Фінансова сторона життя для людей цього Знака стане найважливішою в грудні. Найбільш несприятливими днями для покупок стануть 19, 21 і 30 грудня. Перша половина місяця ідеально підійде для домашніх справ і вирішення нагальних завдань. В кінці року Левам необхідно буде прислухатися до порад близьких людей. Також їм варто частіше приходити на допомогу нужденним в підтримці родичам. У самотніх левів очікуються приємні знайомства.

Діва

Дівам потрібно налаштуватися на позитив і позбутися від негативних програм. Внутрішній настрій буде визначальним у процесі досягнення цілей у грудні. Астрологи не давати нікому порожніх обіцянок в кінці цього року. Також бажано не оформляти кредити, не брати позики і не давати грошей в борг. У 2021 рік потрібно буде увійти вільними від неприємних зобов'язань.

Терези

Терези за своєю природою добрі, тому чекають від оточуючих того ж самого. Якщо хтось з оточення буде злитися без причини, краще з цією людиною припинити будь-яке спілкування. Ваги будуть податливі через загострену емпатії. Одна справа-допомагати нужденним, а інша-слухати нескінченні скарги і негатив. З 10 по 21 число бажано встигнути зробити всі приготування до новорічних свят, в тому числі купити всі подарунки для близьких.

Скорпіон

Любовна сфера для Скорпіонів в кінці 2020 року буде дуже важлива, але в ній може не вистачати удачі. Якщо в цій сфері все буде спокійно і приємно, то в фінансових і робочих справах теж все стане прекрасно. У другій половині грудня Скорпіонам краще підходити до вирішення всіх завдань і проблем обачно і розважливо. Варто бути готовими до раптових змін. Не потрібно покладатися у всьому на удачу.

Стрілець

Грудень - час спонтанних успіхів, але не варто сподіватися на випадковість. У Стрільців протягом усього грудня можуть з'являтися цікаві спонтанні ідеї, що добре відіб'ється на майбутніх успіхах у фінансовій сфері. Також це хороший період для мандрівників і всіх, хто займається інтелектуальною діяльністю.

Козеріг

Перша половина грудня для Козерогів буде вкрай позитивною у фінансовому плані, тому що Меркурій буде перебувати в Стрільці. Це ідеальний час для покупок, відкриття нового бізнесу, поїздок. Зірки і планети хочуть, щоб Козероги не перевантажували себе справами і делегували деякі повноваження оточуючим. Це буде прекрасний час для занять спортом і фізичної активності в цілому.

Водолій

У грудні Водоліям варто боротися з енергетичним виснаженням, тому що біополе може не встигнути відновитися до новорічних свят. Перевтомлюватися не варто, навіть якщо на роботі залишилося багато невирішених проблем. Зірки не рекомендують бути надмірно активними. Потрібно обов'язково залишити сил на передсвятковий шопінг і підготовку житла до Нового року. Якщо цього не зробити, позитивний настрій може змінитися апатією.

Риби

Риби будуть в грудні перебувати на енергетичному підйомі. Сил вистачить на все, тому не потрібно обходити стороною прохання близьких людей про допомогу. Кінець року-прекрасний час для оновлення всього свого життя-починаючи від дрібниць і закінчуючи роботою, захопленнями. Самотніх риб чекають приємні знайомства, в ході яких можна буде знайти людину, з яким захочеться побудувати відносини. Людей цього Знака чекає час осяянь і яскравих емоцій.

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Автор: УНІАН