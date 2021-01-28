Терезам слід бути принциповими і відпочити наприкінці тижня.

Гороскоп на лютий радить Терезам зберігати оптимізм і життєрадісний настрій. Не дозволяйте собі сумувати і падати духом. У цьому місяці вам часто доведеться проявляти наполегливість або принциповість. Не йдіть на поступки в тих ситуаціях, де вам це не вигідно. Вас чекають дрібні побутові конфлікти з рідними - відстоюйте свою точку зору, щоб все склалося вдало.

Багато часу в цьому місяці у вас буде забирати робота. Ви будете рідко бачитися з друзями. Найскладнішим періодом будуть перші два тижні лютого - в цей час можливі нервові зриви. Друга половина лютого порадує вас несподіваною поїздкою і налагодженням відносин з батьками. Цього місяця Терезам варто уникати будь-якого ризику і всіх ситуацій, які можуть скластися не на вашу користь. У лютому ви будете невдачливими, тому не випробовуйте долю.

Сприятливі дні для Терезів у лютому 2021 року:

3, 4, 9, 11, 13, 17, 18, 26, 27.

Несприятливі дні для Терезів у лютому 2021 року:

1, 2, 5, 10, 15, 16, 21, 28.

Прогноз для Терезів в роботі і фінансах

У лютому ваги зіткнуться з переробленням і збільшенням обсягів роботи. Можливі також причіпки начальства і несправедливі зауваження. Однак всі складнощі очікують вас лише в першій половині місяця. Друга половина лютого - сприятливий період для того, щоб трохи розслабитися і розібратися з купою справ.

Дуже успішним буде цей місяць для людей творчих професій. Художники, музиканти, актори-початківці і письменники зможуть приділити улюбленій справі більше часу, зробити її прибутковою. Наприкінці місяця Терезам рекомендується взяти відпустку або хоча б кілька вихідних днів. Тільки під час відпочинку ви зможете скласти плани на майбутнє і вирішити складні робочі питання. Не рекомендується в цьому місяці змінювати роботу, здійснювати ризикові угоди і захоплюватися азартними іграми.

Любовний гороскоп для Терезів на лютий

Самотні Терези отримають шанс зустріти свою половинку в перший тиждень лютого. Однак відносини, які ви почнете в цьому місяці, не будуть серйозними. З великою ймовірністю почуття зникнуть так само раптово, як вони з'явилися. Гороскоп не рекомендує вам заводити серйозні відносини, робити зізнання і планувати весілля в лютому.

Читайте такожСексуальний гороскоп на лютий 2021: кого чекають найбільш палкі ночіУ цьому місяці гороскоп рекомендує приділяти більше уваги вашій половинці - їй не вистачає турботи. Робіть партнеру приємні сюрпризи і несподівані подарунки. Не шукайте для цього привід - просто проявіть свої почуття. Не варто пригнічувати в собі прагнення продемонструвати свою романтичну сторону. В кінці місяця буде вдалий період, щоб влаштувати собі невеликий медовий місяць. Рушайте разом в подорож або займіться загальним хобі. Найкраще відвідувати місця, де у вас є спільні спогади. Лютий буде вдалим місяцем для виконання батьківських обов'язків. Вам вдасться вирішити пов'язані з дітьми труднощі, які вас довго турбують.

Прогноз здоров'я для Терезів на лютий

В останній місяць зими Терезам варто уважно стежити за серцево-судинною системою. Особливу обережність потрібно дотримуватися людям із захворюваннями цих органів. Обов'язково дотримуйтеся дієти і приймайте всі виписані лікарем препарати.

Також стежити за своїм здоров'ям потрібно Терезам з цукровим діабетом. Вдалим місяць буде для володарів хвороб спини. Також удача буде супроводжувати Терезам, які хочуть скинути зайву вагу. Дієта, тренування і очищення організму в цьому місяці пройдуть успішно. Ви будете сповнені енергії і рішучості - потрібно лише направити сили в правильному напрямку і не витратити їх даремно.

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Автор: Катерина Пулатова