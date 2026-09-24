Вийшов трейлер спортивного байопіка 'Медден', в якому Крістіана Бейла знову не впізнати (відео)

Фільм вийде онлайн 18 листопада 2026 року.

Стрімінговий сервіс Prime Video показав трейлер спортивного біографічного фільму "Медден" (Madden) з близкучим акторським складом.

Сюжет заснований на реальній історії про запального відомого тренера з американського футболу Джона Меддена, який об'єднується зі скромним гарвардським програмістом, щоб переписати його згасаючу спадщину, створивши першу в світі футбольну відеогру.

Роль Меддена у фільмі зіграв Ніколас Кейдж ("Дикі серцем", "Покидаючи Лас-Вегас", "Нестерпний тягар величезного таланту", "Ренфілд", "Довгоніг", "Серфер", серіал "Павук-нуар"). Тим часом, Крістіан Бейл ("Американський психопат", "Машиніст", "Влада", "Форд проти Феррарі", "Наречена", франшиза "Темний лицар") зіграв його колегу, футбольного функціонера і тренера Ела Девіса. Обоє акторів заради ролей знову змінилися до невпізнання.

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Також у стрічці зіграли Кетрін Ган ("Дуже погані матусі", "Ножі наголо: Скляна цибуля", серіали "Це все Агата", "Кіностудія"), Сієнна Міллер ("Я спокусила Енді Воргола", "Зоряний пил", "Джі Ай Джо: Атака Кобри", "Висотка", "Чорна меса"), стенд-ап комік Джон Малейні ("Чіп і Дейл поспішають на допомогу", "Кіт у чоботях 2: Останнє бажання") та інші.

Зняв стрічку американський режисер Девід О. Расселл ("Змова", "Боєць", "Збірка промінців надії", "Американська афера", "Джой", "Амстердам"), який вже неодноразово працював з Бейлом.

Фільм вийде онлайн на Prime Video 18 листопада 2026 року.

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