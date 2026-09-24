'Гремліни 3' змусять фанатів чекати довше: оголошено нову дату прем’єри

Поки що творці не розкривають ані подробиць сюжету, ані акторського складу.

Кіностудія Warner Bros. змінила дату виходу продовження культової франшизи "Гремліни 3" (Gremlins 3). Спочатку фільм мав з’явитися на великих екранах 19 листопада 2027 року, тепер же його прем’єра очікується 6 жовтня 2028 року, пише Variety.

Нагадаємо, про плани повернути франшизу Warner Bros. офіційно повідомила ще у 2025 році. Тоді про проєкт розповів голова Warner Bros. Discovery Девід Заслав під час розмови з інвесторами. Виконавчим продюсером нового фільму стане Стівен Спілберг, а Кріс Коламбус, який працював над оригінальними "Гремлінами", візьме на себе обов’язки режисера та продюсера. Разом із ним над проєктом у якості продюсера працює Елеонора Коламбус із Maiden Voyage.

Сценарій підготує Ханна Маркс. За основу взято первинний варіант сценарію, написаний Крісом Коламбусом, Заком Ліповскі та Адамом Стайном. Виробництвом також займатимуться Крісті Макоско Крігер і Холлі Барі з Amblin Entertainment, а також Майкл Барнатан і Марк Редкліфф з 26th Street Pictures.

Відео дня

Поки що творці не розкривають ані подробиць сюжету, ані акторського складу. Також не повідомляється, чи стане офіційною назвою фільму саме "Гремліни 3".

"Гремліни": що важливо знати про франшизу

Історія франшизи почалася в 1984 році з фільму Джо Данте. Головним героєм став підліток Біллі, якому подарували незвичайну пухнасту істоту – могвая. Новий вихованець виявився далеко не таким нешкідливим, як здавався: разом із ним Біллі отримав два правила – не мочити могвая і не годувати його після півночі. Порушення цих заборон призводить до появи гремлінів, які починають сіяти хаос у невеликому містечку під час різдвяних свят.

Перша частина стала помітним касовим хітом. При бюджеті близько 11 мільйонів доларів вона зібрала по всьому світу 212 мільйонів. Продовження "Гремліни 2: Нова партія" вийшло в 1990 році й заробило значно менше – близько 41 мільйона доларів. Незважаючи на скромні касові показники, з часом фільм отримав статус культової класики.

Нагадаємо, раніше з'явився трейлер нового фільму Девіда Фінчера з Бредом Піттом.

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