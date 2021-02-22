Почався рух, активність в будь-яких процесах, все виходить із застою. Тиждень підходить для починань, багато хто знаходить відповіді на питання.

Закінчився період ретроградного Меркурія, тепер буде легше розкривати свій потенціал в спілкуванні і самовираженні, досягати успіху в професії і відносинах. Почався рух, активність в будь-яких процесах, все виходить із застою. Тиждень підходить для починань, багато хто знаходить відповіді на питання. У навколишньому просторі відчувається інтенсивна енергія, що сприяє рішучим змінам в кращу сторону. Але використовувати вдалі обставини зможуть тільки ті люди, які готові до роботи, інтелектуальної та фізичної активності. Спокій і комфорт не є стимулом, а без стимулу немає потреби або мотивації до дії. Зусилля необхідно докладати, щоб використовувати позитивний потенціал періоду.

25 лютого о 15: 02 за київським часом Венера переходить в знак Риб, Сонце в гармонійному аспекті з Ураном сприяють посиленню інтуїції, бажанні дарувати і отримувати любов. Зустрічі з новими людьми, натхненна праця, творче самовираження, сприяють успіху, можуть раптово відкрити нові перспективи, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

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ОВЕН

Знаходите внутрішню силу і рішучість, Вам легше буде зрозуміти свою підсвідомість. Сприятливий час для різного роду новацій і удосконалень. Спокій допоможе подолати будь-які невдачі і неприємності. Обмеження і рамки не будуть викликати негативної реакції. Звична робоча обстановка може змінитися. Цей період може дати вам сили позбутися від шкідливих звичок і всього, що заважає вашому здоров'ю, змінити режим харчування в кращу сторону. Прийде ясність і розуміння того, що конкретно вам потрібно. Першорядною турботою може стати ваше здоров'я і догляд за вашим домашнім тваринам.

ТІЛЕЦЬ

З'являється можливість плідно завершити роботу над творчим проектом і знайти моральне і матеріальне задоволення. Ймовірно, з'явиться бажання і зайнятися тією справою або бізнесом, про який ви давно мріяли. Завершення мясяца сприятливо для активного соціального життя. Також в цей період може бути порушені теми любові, романтики, бурхливого захоплення, а також дружні зв'язки. Можливі любовні трикутники, інтриги і розкриття якихось таємниць в цих сферах. Можуть бути приємні звістки про ваших дітей, зустрічі з дорослими дітьми. Залежно від існуючої ситуації, вирішуються питання, пов'язані з бізнесом – закриття або розвиток, а може бути об'єднання.

БЛИЗНЮКИ

Настав час визначити вектор розвитку. Багато уваги потрібно приділяти питанням кар'єри і професійного зростання. Виникне необхідність знайти точку рівноваги між домашньою і робочою сферами життя. Власна репутація, самооцінка і здатність реалізації власних амбіцій, підвищаться. Якщо ви розпізнаєте сприятливі можливості, то зможете скористатися вдалими обставинами, які принесуть визнання ваших заслуг. Добре складаються відносини з начальством, представниками влади і впливовими людьми. Не виключений досвід повторення кармічних ситуацій минулого і свого роду "дежавю".

РАК

Час розвитку та набуття нових навичок, а також їх застосування на практиці. Інтелектуальний або професійний статус займе одне з пріоритетних місць. Можливо, виникне необхідність підвищити освіту або кваліфікацію, а може бути з'явиться вдала можливість подорожі в іншу країну. Посилюється конкуренція, завдяки якій ви станете небезпечним суперником. Сфера повсякденних контактів, ближнього оточення, взаємин з родичами, зробить сильний вплив на вас. Все, що пов'язано з комунікаціями, інформацією, навчанням, близькими, транспортом, роботою з технікою, стає дуже важливим.

ЛЕВ

Ви дуже добре починаєте розуміти психологічні мотиви поведінки інших людей, це дає вам особливу силу. Вам стане набагато вільніше, є велика ймовірність позитивних трансформацій, якщо правильно скористатися потенціалом періоду і детально продумати свої дії. Грошам і положенню, знайденому завдяки сімейним зв'язкам, спадщині, діловому партнерству і шлюбу, варто приділити особливу увагу. Можливі виплата або отримання боргів, позики, вдалий час для застосування або розвитку навичок, які допоможуть вам здобути незалежність у фінансовому відношенні. Можливе фінансове завершення будь-яких справ, закриття питання про виплату кредитів і боргів.

ДІВА

Ситуації по всіх сферах життя значно покращиться. Якщо виникнуть труднощі у відносинах з протилежною статтю, в сімейних відносинах, то істотного негативного впливу не буде. Для того, щоб максимально гармонійно активізувати позитивний потенціал тижня, бажано змінити стиль одягу, ваш образ, щось у своїй зовнішності і ви зможете привернути увагу потрібних Вам людей. У партнерських як ділових, так і особистих відносинах настане ясність. Можливо, доведеться приймати серйозне рішення, стосовно подальшого розвитку особистих або ділових відносин. Якщо ви самотні, то одне з знайомств може виявитися доленосним.

ТЕРЕЗИ

Тиждень сприятливий для виходу в світ, для заручин або одруження, для любовних пояснень і спільних справ з романтичним партнером. Ви можете розраховувати на матеріальну допомогу, на ідейну підтримку партнера, начальника, впливових осіб і покровителів, особливо серед представників протилежної статі. Не виключено залучення в службовий роман. Вдалий період для людей, пов'язаних з мистецтвом, торгівлею коштовностями. Можете розраховувати на отримання позики, успішне вирішення юридичних справ. В кінці місяця можливе завершення якогось проекту. З'являється можливість подолати приховані проблеми, завершити справи, очистити свідомість.

СКОРПІОН

Зовнішній фон подій пом'якшується, збільшується життєва сила і працездатність, що дозволить вам вирішити більшість завдань. Зростання доброзичливості і дружелюбності, допоможуть вам позбутися навіть від тривалих конфліктів з коханими або родичами. Це час розвитку і придбання нових навичок, а також застосування їх на практиці. З'явиться можливість повчитися, отримати додаткову спеціальність або підвищити кваліфікацію. Ділові поїздки, відрядження, участь в різних обговореннях, принесуть нові можливості і корисну інформацію. Завершення місяця буде сприятливим, минулі помилки вдається виправити.

СТРІЛЕЦЬ

Будь-яке спілкування в цей період емоційно забарвлене, можливі цікаві знайомства по листуванню, зустрічі, знайомства в дорозі або початок нових любовних відносин. Вдалий час для проведення вебінарів, онлайн заходів, конференцій, реклами. Також сприятливо будуть проходити зустрічі з потрібними людьми, різного роду переговори. Завершення місяця вдало для складання іспитів або заліків, захисту дипломів і проектів, а також для поїздок, пов'язаних з громадською або творчою діяльністю. Вашому становищу в суспільстві і репутації потрібно буде приділити максимум уваги. Можуть прояснитися питання призначення в житті, цілей, статусу.

КОЗЕРІГ

Сприятливий час для сфери особистих взаємин, при цьому, часто, любовні зв'язки мають вплив на вашу кар'єру і навпаки. Романтичні стосунки на роботі можуть виявитися корисними і відкрити нові перспективи. Якщо була актуальна тема освіти, то в ній, нарешті настане ясність. Сприятливий період для вивчення іноземних мов, можливе знайомство з іноземцем. Центром уваги будуть подорожі або духовна сфера життя. Можливо, стане питання завершення відносин або перехід їх на новий рівень. Вірогідні новини, що стосуються юридичних справ або судового розгляду. Актуальна тема вирішення питань у міжнародних відносинах.

ВОДОЛІЙ

Вас чекає фінансовий успіх, отримання прибутку або заборгованості, повернення грошей або майна. Можете розраховувати на фінансову допомогу, підтримку і розуміння, з боку вищестоящих. Тиждень підходить для ділових візитів, створення об'єднань і відкриття підприємств. Події можуть торкнутися теми загальних фінансів, спадщини, трансформаційних процесів. Можливо, вам захочеться переглянути або об'єднати фінансові ресурси, бізнес, зробити велику покупку. Якщо ви зав'язані борговими зобов'язаннями, вам доведеться переоформити кредит, іпотеку, можуть виникнути проблеми з податками або страховками. Але може бути завершення якоїсь ситуації, пов'язаної з грошима, яка занадто довго не могла вирішитися.

РИБИ

Можливе виникнення зв'язку, яку з яких-небудь причин ви з партнером не бажаєте афішувати. В особистому житті можуть розкритися таємниці і секрети ваших партнерів, в цьому випадку, буде поставлена крапка у відносинах. Або ж любовний зв'язок вийде на більш інтимний рівень, що послужить серйозним трансформаціям Вашої особистості. Також, можуть прокидатися приховані страхи, різного роду комплекси-поговоріть з коханою людиною, якщо ви самотні – зверніться до родичів. Самотність протипоказано в цей період, якщо тільки воно не пов'язане з творчою роботою. Чуттєва сторона життя стає більш помітною і реальною, ваші романтичні бажання виконуються. Відбувається якесь переосмислення і ясність відносин.

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Автор: УНІАН