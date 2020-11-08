На майбутньому тижні з'являється можливість знайти контроль, відновити те, що було втрачено або почати все заново.

14 листопада Марс виходить з ретроградної фази і з 15 листопада починається його прямолінійний рух в знаку Овна. Багато хто відчуває величезний приплив сили і енергії, стають активними, витривалими, сміливими. Тримається опозиція Марса і Венери, тому не слід сприймати взаємини як даність або заперечувати чужі цінності як негідні уваги.

З'являється можливість знайти контроль, відновити те, що було втрачено або почати все заново. Не варто чекати, поки з'явиться зручна можливість, необхідний вам шанс ви самі можете створити і, врешті-решт, ваші зусилля приведуть до успіху, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

ОВЕН

У будь-яких ситуаціях будьте обережні, тримаючись осторонь від джерел небезпеки. Ефективна самостійна робота і інші фізичні дії. Ваші плани та ідеї викличуть опір або будуть відкинуті партнерами, навіть якщо вони добре продумані і обгрунтовані. Неприємності виникають через те, що енергія витрачається даремно в суперечках і непотрібних консультаціях. Накопичені протиріччя можуть зіпсувати взаємини, а поспішні висновки приведуть до негативних наслідків. Успіх можливий, але будуть потрібні величезні витрати матеріальних і фізичних ресурсів.

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Можливий початок нової діяльності, Ви зможете проявити себе інакше в суспільстві, змінюються ваші соціальні напрямки. Нове знайомство в цей період може говорити або про можливість ділового партнерства, або про початок відносин, які можуть привести до шлюбу, або про те, що в майбутньому ви станете друзями. У цей час може надійти пропозиція про співпрацю, спільну діяльність, укладаються договори і угоди і т.п. Хороший період для презентацій і будь-яких заходів, але ретельно прораховуйте вкладення, не допускайте перевитрати бюджету.

БЛИЗНЮКИ

Ви будете перебувати в центрі уваги і задавати тон, тому не втрачайте випадок продемонструвати відданість своїй справі, відстоюйте свої принципи і Ви забезпечите собі міцний тил. Досягнення цілей можливе в ситуаціях суперництва або навіть агресії. Необхідно самостійно створювати різні ситуації, брати участь в різноманітній діяльності, розширювати своє коло спілкування, щоб залучити ті можливості, до яких ви прагнете. У будь-яких справах ви зможете взяти ініціативу в свої руки, щоб заявити про себе або ж, завоювати прихильність давно бажаного партнера.

РАК

Документація і звіти не приходять в строк, доводиться багато самостійно вивчати, отримувати знання і навички. Підвищена вразливість заважає рухатися до поставлених цілей. Конфлікти з оточуючими відбуваються через необдуманість вчинків, капризам, а це сприятиме тертям і проблемам на роботі і в бізнесі. У цей період ви схильні до переоцінки своїх життєвих сил, перебільшень, через що можливі травми, помилкова концентрація всіх сил не там, де це дійсно зараз потрібно. Бажання змін у взаєминах може привести до необдуманих вчинків.

ЛЕВ

Довіртеся інтуїції, звертайте увагу на сновидіння – і ви знайдете духовне або творче натхнення, яке допоможе вам у вирішенні важливих для вас питань. Можливо, перед вами відкриються замкнені раніше двері, і ви зможете реалізувати свої амбіції. Ви отримаєте радість від спілкування з коханими і членами сім'ї. Цей період ви можете з успіхом використовувати для гармонізації відносин з протилежною статтю, для встановлення миру і злагоди в сім'ї або в романтичних відносинах. Гарний час для заручин, одруження, для вираження своїх почуттів і прихильностей.

ДІВА

Ви здатні розібратися в цей період в будь-якому питанні, стаєте дуже проникливими, без слів розумієте, що відбувається навколо. В цей час ви можете стикнутися з незвичайними явищами, людьми, які володіють таємними знаннями. Фінансова сфера вимагає вашої уваги, спільні доходи стануть предметом ваших планів і розмов. Питання спадщини, податки або страхування, аналіз ринку, попиту і пропозиції, отримання або виплата боргів, займають у вас багато часу. Хороший період для пошуку інформації по дослідницькому проекту або розслідування.

ТЕРЕЗИ

Ви відчуєте себе впевненіше, ваші зусилля не пропадуть дарма. Своєю чергою, ця позиція приверне до вас людей і успіх, якого ви домагаєтеся. Вдалий час для того, щоб зайнятися вашими взаєминами, в цей період, ви зможете правильно оцінити партнера і його до вас ставлення. Будьте готові до неприємних сюрпризів. З'являється зручна можливість, необхідний вам шанс, щоб вирішити важливі для вас питання. Можливі службові романи, підвищення соціальної затребуваності. Встановлюйте власні пріоритети і захищайте свої переконання і принципи.

СКОРПІОН

Ви отримаєте пораду або інформацію, що стосується партнерства, спільних проектів, переговорів за контрактами та юридичних питань. Відчуєте величезний приплив сил і енергії, з'являється бажання і можливості перемагати, вселяти, домінувати, «взяти все у свої руки», стати авторитетом. Збільшується кількість колективних заходів, масштабних проектів, громадських рухів, в яких ви займаєте ключову позицію. З'являється можливість зайнятися зміцненням любовних стосунків, доставити собі якомога більше радості і задоволення.

СТРІЛЕЦЬ

Громадська діяльність приноситиме задоволення. Допомога та підтримка приходять самі собою. У цей період ви зможете реалізувати багато творчі ініціативи та проекти, давно намічені плани. Не пропустіть свій шанс, не піддавайтеся ліні. Ви легко зможете розв'язати фінансові проблеми, скористайтеся цим періодом для участі в колективних проектах, фінансових справах, сміливо вкладайте ресурси. Вам відкриваються нові перспективи, відпочивати в цей період ніколи – навчайтеся, підвищуйте рівень своєї кваліфікації і якість Вашого життя значно підвищиться.

КОЗЕРІГ

Багато питань прояснюються, з'являється можливість виправити помилки і рушити далі. Ви будете відчувати висхідну потребу у визнанні Ваших талантів, здібностей і найголовніше — ваших зусиль і досягнень. У побутовому плані все вирішується, ви відчуваєте надійність і впевненість в завтрашньому дні, але ви схильні звалювати на себе надто багато і цим ви можете підірвати своє здоров'я. Також, може бути присутнім розчарування і зневіра від того, що можна було б зробити значно більше, але стримувальні зовнішні обставини, не дозволили цього.

ВОДОЛІЙ

Рідні та близькі страждають з вашої сухості на прояв живих емоцій. Почуття того, що ви до чогось прагнете, досягається на матеріальному рівні. Багато в чому обходьте своїх колег, конкурентів, їх невдоволення і критика, можуть бути проявлені на Вашу адресу. Ви зіткнетеся з заздрістю і колкостями, але головне, не відмовляйтеся від своїх цілей. Наполеглива і планомірна робота, дасть вам хороший матеріальний результат і успішні перспективи. Обставини нададуть шанс придбати нові знання і досвід, що в результаті призведе до підвищення продуктивності праці і успіху.

РИБИ

Коштом особистої привабливості і фізичної чарівності, вам багато чого вдається. З'являються відповідні обставини для реалізації своїх планів і вирішення важливих завдань. Ви можете розраховувати на матеріальну допомогу, на ідейну підтримку начальника, впливових осіб і покровителів, особливо серед представників протилежної статі. Не виключено залучення в службовий роман. Завдяки підвищеній увазі до інших людей і розуміння їх інтересів, ви успішно укладаєте угоди і договори. Ідеї та інформація, які ви використовуєте, спричинить швидкий прогрес.

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Автор: Ольга Броскова