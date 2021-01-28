Всього таких знаків Зодіаку сім.

Астрологи назвали сім знаків Зодіаку, які є найбільш сексуально привабливими.

Про це повідомляє Клубер.

Овен

Овни люблять домінувати. Спочатку це приваблює протилежну стать, але потім можуть виникнути проблеми в сексі.

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Телець

Це дуже тактильні, але не догадливі люди. Тому їм доводиться приділяти багато часу тому, щоб доставити партнеру задоволення.

Рак

Якщо для вас важлива духовна і емоційна близькість, то Раки - це ті люди, які вам потрібні. Вони зведуть вас з розуму.

Лев

Це фантастичні коханці, але до тих пір, поки їх нарцисизм не досягне апогею.

Скорпіон

Це один з найсексуальніших знаків. Цікаво, що їм завжди мало сексу. І з таким апетитом їм складно отримати задоволення. Але вам вони його доставлять.

Стрілець

Вони готові на все. Тому постільні ігри вони можуть з легкістю перетворити в циркове мистецтво.

Водолій

Водолії - це одинаки. Їм для початку треба духовно стати ближче з людиною. І тільки потім вони покажуть все на що здатні в ліжку.

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Автор: УНІАН