Астрологи впевнені, що ця жінка - Лев.

Астрологи назвали знак Зодіаку, жінка якого дуже гаряча. Вона багато чого вимагає, але і чимало віддає натомість.

Про це повідомляє Клубер.

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Ці жінки воістину цариці, тому вимагають до себе саме такого ставлення. Вони звикли бути в центрі уваги. У любові вони до неможливості взаємні. Що ви даєте їм, то вони повернуть і вам.

Також вони люблять свободу. Постійно перебувати в чотирьох стінах - тортури для них. До речі, кожен вихід у світ з ними стане для вас справжнім тріумфом. Будьте готові до того, що саме до вашої пари буде прикута вся увага.

З огляду на їх гордість і его, Левиці швидко втрачають самовладання. Їм важко прощати, а ще вони не сприймають неповагу. Якщо ви зробили щось не так і хочете, щоб вас пробачили, тоді лестощі – це найкращий спосіб повернути розташування.

Що стосується сексу, то ці жінки мають статус найбільш пристрасних. Вони витривалі, невтомні і мають сильне лібідо. З ними ви поринете в справжній рай сексу і зможете реалізувати всі свої фантазії. До слова, вони обожнюють прелюдії та ігри, які дуже їх заводять.

Левиці - це впевнені в собі жінки з відмінним почуттям гумору, що випромінюють позитивну енергію і люблять життя. Демонструйте свою зацікавленість і дайте їй відчути, що вона займає всі ваші думки. Тоді ці стосунки будуть приречені на успіх.

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Автор: УНІАН