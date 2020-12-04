30 листопада відбулося останнє місячне затемнення, а вже 14 грудня на нас чекає останнє повне сонячне затемнення року, яке пройде в знаку Стрільця.

У грудні нас чекає останній коридор затемнень в 2020 році. Астролог дав поради, як залучити удачу в цей період.

Про це пише slovofraza.

Що таке коридор затемнень

Це час між двома близькими один до одного за часом затемненнями. 30 листопада відбулося останнє місячне затемнення, а вже 14 грудня на нас чекає останнє повне сонячне затемнення року, яке пройде в знаку Стрільця.

Читайте такожАстролог попередив людство про наближення катастрофиУ ці два тижні може статися багато цікавих і важливих подій. Під час коридору затемнень кожна людина може змінити своє життя на краще, але є і чимала небезпека того, що все піде по невірному шляху. Це відбувається в основному через те, що людина робить помилки в даний період. Дуже важливо взяти своє життя під контроль і не допускати безпечності зі свого боку.

Що потрібно зробити до 14 грудня

Обов'язково потрібно попросити вибачення у тих людей, яких ви чимось образили в минулому або прямо зараз. Через невирішені розбіжності можуть бути зруйновані навіть найміцніші відносини. Найважливіше, що потрібно зробити, - позбутися від образ. Слід пробачити своїм ворогам і перестати думати про те, що вони зробили раніше. Якщо хтось вам насолив, нехай це залишиться в минулому. Не потрібно тягнути за собою цей вантаж.

Експерти також звертають вашу увагу на те, що в цей період корисно завершувати вже зжили себе відносини. Розлучившись з неприємною людиною і пішовши з «мертвих» відносин, ви зможете відкрити для себе двері до світлого майбутнього в кінці 2020 року і на початку 2021. Це змінить ваше життя на краще.

Також до 14 грудня необхідно розв'язати найважливіші проблеми на роботі і в бізнесі. Якщо цього не зробити, то велика ймовірність, що новорічні свята доведеться зустрічати з поганим настроєм через думки про невирішені справи.

Експерти рекомендують в цей період позбавлятися боргів. Завершення коридору затемнень з боргами і невирішеними завданнями може спровокувати зростання проблем. Закривайте борги по кредитах, віддавайте зайняті раніше гроші.

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Автор: УНІАН