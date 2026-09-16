РФ атакувала склад реквізиту студії 'Квартал 95': згоріли костюми і декорації

Знищено складське приміщення, де зберігався реквізит студії.

Внаслідок чергової атаки російських безпілотників було знищено складське приміщення, де зберігався реквізит студії "Квартал 95". Про це повідомляється на офіційній сторінці "кварталівців" у Facebook.

"Ми втратили велику кількість декорацій, костюмів та речей, які протягом двадцяти років були частиною наших концертів, телевізійних шоу, фільмів і серіалів. Для когось це просто речі. Для нас - частина великої історії "Кварталу". За кожною декорацією, костюмом чи предметом реквізиту - робота команди, зйомки, репетиції та десятки історій, які ми створювали разом із нашими глядачами", - сказано в повідомленні.

Також сказано, що ніхто з людей не постраждав, а на місце оперативно прибули підрозділи ДСНС. В повідомленні сказано, що "кварталівці" будуть продовжувати працювати, писати нові жарти та допомагати українським захисникам.

Відео дня

"Усі заплановані концерти відбудуться. З реквізитом чи без нього. 17 жовтня зустрінемося з глядачами на телезйомці нового благодійного концерту", - йдеться в повідомленні.

Російські атаки по Україні

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 15 червня росіяни атакували Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві, в результаті чого знищили найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України.

Виникла пожежа, внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех та інші корпуси й будівлі кіностудії.

Було знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. У студії перебували близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу.

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