Зірки підготували нам сплеск емоцій і приємні сюрпризи, радують експерти.

Астрологи склали любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на листопад. Зірки підготували нам сплеск емоцій і приємні сюрпризи, радують експерти.

Про це пише slovofraza.

ОВЕН

Самотні представники знака зможуть захопитися новою людиною. Однак швидше за все зараз вам не потрібно нічого серйозного. Деякі з Овнів будуть відчувати невдоволення сімейним життям: все не так і все не те. Почнуть нервувати дрібниці, раніше здавалися родзинкою партнера. Не рубайте з плеча.

У Тельців може з'явитися особистий переслідувач. Вам це лестить, але подумайте: чи потрібні такі емоції, або є сенс дочекатися зими на самоті. Вчіться долати сварки, недомовки і образи. Зрозумійте, що спільне життя складається не тільки з райдужних переживань.

БЛИЗНЮКИ

Гострі, лоскочуть нерви відносини будуть присмачені привабливою зовнішністю того, кого зустрінуть шукають любові Близнюки. Зверніть свій погляд на сайти знайомств. Зірки обіцяють вам недовгі, але чуттєві відкриття. Освіжіть любовну іскорку в шлюбі.

РАК

Велика ймовірність зустріти в цьому місяці людини, думками і вчинками схожого на вас, – а тому з'явиться відчуття єднання. Правда, вдача коханого буде діаметрально протилежним, і ці іскри мають всі шанси розпалити повноцінне багаття любові. Сімейне життя - не поле бою, тому не затівайте великих сварок, аби домогтися свого.

ЛЕВ

Самотність вельми неприємно, але немає нічого хорошого і в зустрічах з тим, хто постійно виштовхує вас із зони комфорту. Якщо вир бажань вас вже затягнув, можете зіткнутися з критикою цих відносин з боку близького оточення. Втім, в один прекрасний момент зрозумієте, що тільки пристрастю жити не можете, і підете на нові пошуки. Оберігайте домашнє вогнище від сторонніх, особливо від порадників і доброхотів.

ДІВА

Сімейні Діви не раз за цей місяць воскресять в пам'яті те, що дізналися про партнера за час шлюбу. Це дозволить налаштувати відносини на хвилю взаєморозуміння. Адже що простіше-хоча б зрідка чинити так, як від вас чекають. Така поступливість спонукає половинку поступатися у відповідь.

ТЕРЕЗИ

Вільне серце Терезів підкорить той, чия кандидатура не буде схвалена родичами і друзями. Всі будуть говорити, що такі зустрічі вам на шкоду, ви стаєте некеровані – загалом, на себе не схожі. Хтозна, можливо, саме цього ви і домагаєтеся – кардинальних змін.Щоб утримати на плаву сімейний човен, доведеться навчитися пояснюватися з другою половинкою більш простими поняттями. Ваші витіюватості часом гнівають і спокійних людей. Втім, ваші спроби зближення будуть оцінені належно, було через що страждати.

СКОРПІОН

Знакова зустріч чекає тих, хто коротає осінні вечори без пари. Зірки радять придивитися до людини, яка не розгубиться у вельми складній ситуації – відразу стане зрозуміло, з якого тіста зліплений. Швидкий початок і непередбачуване продовження – все як ви любите. Сімейні Скорпіони повинні знизити рівень вимог до своєї другої половинки. Постійні понукання і шантаж не зроблять людину поступливіше, лише виведуть з себе. Може статися, що ви поміняєтеся місцями і тоді вам доведеться несолодко.

СТРІЛЕЦЬ

Подружні відносини зажадають вміння підлаштовуватися під очікування партнера, причому це стосується обох сторін. Відкритість і готовність зрозуміти допоможуть побачити приховувані раніше обставини. Влаштовуйте маленькі свята для двох, вам це буде корисно. Самотніх Стрільців чекають нові відносини, проте є ризик, що вони виявляться болючими і нестабільними.

КОЗЕРІГ

Вільні від відносин Козероги задумаються не про кількість любовних історій, а про якість. Бурхливі відносини розкриють незвідані сторони вашої чуттєвості. Цього місяця можлива зустріч з людиною, яку Ви знаєте вже тисячу років. Почуття можуть спалахнути знову.

ВОДОЛІЙ

У гонитві за новими почуттями є великий ризик отримати зовсім не те, чого хотіли насправді. Не дозволяйте присипляти вашу пильність, а то прокинетеся з головним болем і в повному вакуумі. Прислухайтеся до думки людей, яким довіряєте – це вбереже від зв'язку з марнотратником життя. Досвід спільно прожитих років дозволяє вже не відволікатися на дрібниці, але рухатися до вдосконалення відносин. Підтримайте другу половинку в складній ситуації, покажіть, що вам як і раніше можна довіряти. Відповідна подяка обіцяє бути пристрасною.

РИБИ

Якщо у вас досі немає стосунків-готуйтеся. Амур збирається випустити в ваше серце стрілу, а тятиву йому натягне людина, готовий заради одного тільки Вашого погляду на подвиги. Роман буде тривалим і бажаним, якщо ви готові створити для цього умови. Подробиці обговоріть тет-а-тет. Одружені Риби займуться зміцненням сімейного гніздечка. Задумаєтеся про матеріальне забезпечення сім'ї за більш стабільним графіком або про ремонт. Деталі інтер'єру обговоріть з другою половинкою – користуватися речами і меблями будете разом.

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Автор: УНІАН