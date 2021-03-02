Місяць здавна був для людей порадником і наставником. По фазі Місяця визначали долю людини і найближче майбутнє. Робота організму також залежить від місячного циклу. В деякі дні певні продукти засвоюються гірше або краще, ніж зазвичай.
Місячний гороскоп харчування 2 березня
2 березня - спадний Місяць в знаку Терезів
Це енергетично важкий день, коли організм дуже сприйнятливий до надлишку їжі. Сьогодні організм схильний до повноти, високий ризик появи болю в шлунку. Їжа повинна бути легкою і простою, з невеликої кількості інгредієнтів.
У цей день добре засвоює рис, горох, гранат, капуста і картопля, буряк, цибуля, ріпа. Рекомендується відмовитися від моркви, кабачків, жирного м'яса, сирів. Можна пити більше води і соку. З обережністю потрібно їсти молочні продукти - може бути негативна реакція.
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