У народному календарі цей день отримав назви Тарас-кумашник, Тарасій безсонний.

Православна церква 10 березня вшановує пам'ять святителя Тарасія, Патріарха Константинопольського. Він прославився як ревний православний християнин, шанувальник ікон і аскет. Тарасій жив у бідності і скромності, допомагав бідним, хворим і голодним, зцілював недуги і мало спав.

Святий Тарас дуже мало спав, за що його прозвали Безсонним. У день пам'яті цього святого заборонялося спати вдень і ввечері. Людину, яка порушила цю заборону, спіткає кумоха - сильна лихоманка з ломотою в ногах і спині. Вважалося, що лихоманка цілує людину уві сні або нападає на дорозі. Якщо кумоху підхопив мандрівник, він повертався до місця, де його наздогнала хвороба, і читав спеціальне замовляння.

Лихоманку лікували сильним переляком людини або святою водою, якою обмивали ікони. Травники лікували недугу відварами і чаями. У цей день намагалися утримуватися від поїздок на коні, оскільки такі подорожі вважалися найбільш вразливими перед лихоманкою.

10 березня користувався поганою славою у наших предків. Цей день вважався нещасливим і повним неприємностей. Заборона на денний сон стосувалася тільки дорослих і дітей старшого віку, а малюків можна укладати спати. Щоб прогнати кумоху з дому, на столі розкладали 12 ляльок ручної роботи, які позначали 12 сестер-лихоманок.

Погодні прикмети 10 березня

Гарна погода сьогодні знаменує пригоже літо.

Снігопад сьогодні - до дощового і холодного тижня перед Великоднем.

Ворони багато каркають - до дощового літа.

Сніг з дощем віщує розлив річок.

Грім в цей день віщує похолодання.

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Автор: Катерина Пулатова