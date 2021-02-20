20 лютого отримало назви цибулі, Могущніца, Феня – Спасові коріння.

У цей день православна церква вшановує пам'ять преподобного Луки Елладского - грецького ченця, який заснував свій монастир. Ще сьогодні вшановують преподобного єпископа Парфенія. Він був наділений даром цілительства, воскрешав мертвих і виганяв бісів.

У цей день поминали померлих родичів. На кладовищі прикрашали і прибирали їх могили, молилися в храмі за покійних. Пекли пироги з цибулею, салом і яйцем, частину з них роздавали жебракам і залишали для померлих. Біднякам подавали милостиню. Вважалося, що чим більше ти пожертвуєш - тим більше пізніше повернеться.

Сьогодні виготовляли зілля з цілющої рослини - перстачу. Приготовані з цієї трави відвари і настоянки використовували для лікування різних хвороб. Особливо цінувалися квітки перстачу. Зберігали цю рослину з літа.

В цей не можна грати весілля, а також заборонено влаштовувати застілля і галасливі гуляння. Жінкам сьогодні не можна робити покупки і носити зелений одяг - можна біду накликати.

Погодні прикмети 20 лютого

Хмари синього кольору - до потепління.

Хмари пливуть високо - до гарної погоди.

Чим вище кури сідають на сідало, тим сильніше будуть морози.

Якщо вівці мало їдять, то буде потепління.

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Автор: Катерина Пулатова