У цей день православна церква вшановує пам'ять преподобного Луки Елладского - грецького ченця, який заснував свій монастир. Ще сьогодні вшановують преподобного єпископа Парфенія. Він був наділений даром цілительства, воскрешав мертвих і виганяв бісів.
У цей день поминали померлих родичів. На кладовищі прикрашали і прибирали їх могили, молилися в храмі за покійних. Пекли пироги з цибулею, салом і яйцем, частину з них роздавали жебракам і залишали для померлих. Біднякам подавали милостиню. Вважалося, що чим більше ти пожертвуєш - тим більше пізніше повернеться.
Сьогодні виготовляли зілля з цілющої рослини - перстачу. Приготовані з цієї трави відвари і настоянки використовували для лікування різних хвороб. Особливо цінувалися квітки перстачу. Зберігали цю рослину з літа.
В цей не можна грати весілля, а також заборонено влаштовувати застілля і галасливі гуляння. Жінкам сьогодні не можна робити покупки і носити зелений одяг - можна біду накликати.
Погодні прикмети 20 лютого
- Хмари синього кольору - до потепління.
- Хмари пливуть високо - до гарної погоди.
- Чим вище кури сідають на сідало, тим сильніше будуть морози.
- Якщо вівці мало їдять, то буде потепління.
Вам також може бути цікаво:
- 20 лютого 2021-яке сьогодні свято, прикмети та іменинники, що сьогодні не можна робити
- Місячний календар на березень: кращі і несприятливі дні першого місяця весни
- Сексуальний гороскоп на березень 2021: хто опиниться на піку кайфу
- Місячна дієта 20 лютого - як скласти раціон на сьогодні по фазі Місяця
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram