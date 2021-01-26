Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих Єрмила і Стратоніка Сингидонских. Святий Єрмил був дияконом міста Сінгідон (зараз столиця Сербії Белград). За християнську віру його катували і заточили у в'язницю, а потім втопили в Дунаї. Стратонік був тюремним стражем і другом Єрмила, потай дотримувався християнства. Його також втопили в річці, коли дізналися про його віру.
Сьогодні в народі спостерігали за поведінкою котів і собак. Багато прикмет дня пов'язані з цими тваринами.
- Якщо кішка сьогодні довго вмивається - чекайте гостей.
- Якщо кішка з'їсть варений горох, то може оглухнути.
- Котів не брали сьогодні в дорогу, тому що вони погано впливали на коней. А взяти з собою собаку - на щастя.
- Якщо собака живе на вулиці, не можна сьогодні пускати його в будинок.
- Хвору людину потрібно покласти хворим місцем туди, де любить спати кіт - тоді вона швидше одужає.
- У колиску дитини потрібно впустити кішку перед укладанням малюка - тоді він весь рік буде швидко засипати.
- Хто на Єрему поруч з кішкою засне, той розум втратить.
Сьогодні можна подавати милостиню і займатися благодійністю. Скільки разів на милостиню подасть людина - стільки гріхів їй прощаються. Не варто сьогодні запам'ятовувати сни і займатися їх тлумаченням - всі вони порожні.
Погодні прикмети 26 січня
- Якщо ліс сильно шумить - скоро буде відлига.
- Кішка мордочку ховає - до морозів, лиже лапи - до сонячної погоди, по підлозі катається - до потепління.
- Якщо кіт сів на підвіконня і дивиться у вікно - скоро потеплішає.
- Собака спить, згорнувшись калачиком - до похолодання, а витягнувшись - до відлиги.
- Спів синиці біля вікна віщує ранню весну.
- Слабка тяга в печі - до тепла, сильна - до морозу.
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