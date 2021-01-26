Сьогоднішній день відомий як Єрмиловий або Єрьомін день.

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих Єрмила і Стратоніка Сингидонских. Святий Єрмил був дияконом міста Сінгідон (зараз столиця Сербії Белград). За християнську віру його катували і заточили у в'язницю, а потім втопили в Дунаї. Стратонік був тюремним стражем і другом Єрмила, потай дотримувався християнства. Його також втопили в річці, коли дізналися про його віру.

Сьогодні в народі спостерігали за поведінкою котів і собак. Багато прикмет дня пов'язані з цими тваринами.

Якщо кішка сьогодні довго вмивається - чекайте гостей.

Якщо кішка з'їсть варений горох, то може оглухнути.

Котів не брали сьогодні в дорогу, тому що вони погано впливали на коней. А взяти з собою собаку - на щастя.

Якщо собака живе на вулиці, не можна сьогодні пускати його в будинок.

Хвору людину потрібно покласти хворим місцем туди, де любить спати кіт - тоді вона швидше одужає.

У колиску дитини потрібно впустити кішку перед укладанням малюка - тоді він весь рік буде швидко засипати.

Хто на Єрему поруч з кішкою засне, той розум втратить.

Сьогодні можна подавати милостиню і займатися благодійністю. Скільки разів на милостиню подасть людина - стільки гріхів їй прощаються. Не варто сьогодні запам'ятовувати сни і займатися їх тлумаченням - всі вони порожні.

Погодні прикмети 26 січня

Якщо ліс сильно шумить - скоро буде відлига.

Кішка мордочку ховає - до морозів, лиже лапи - до сонячної погоди, по підлозі катається - до потепління.

Якщо кіт сів на підвіконня і дивиться у вікно - скоро потеплішає.

Собака спить, згорнувшись калачиком - до похолодання, а витягнувшись - до відлиги.

Спів синиці біля вікна віщує ранню весну.

Слабка тяга в печі - до тепла, сильна - до морозу.

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Автор: Катерина Пулатова