Цей день в народі називають Архипов день, Філя весняний, Філімон, Федот.

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостолівАрхипа і Філімона, а ще рівноапостольної мучениці Апфії. Архип був учнем апостола Павла і став єпископом в місті колоси, а Філімон і його дружина Апфія були жителями цього міста. У своєму будинку вони проводили церковні служби і поширювали Євангеліє. Вони приймали віруючих у своєму будинку, допомагали жебракам і знедоленим.

У цей день на Русі шанували високі пагорби і гірки. На гору приносили снопи різного зерна і залишали на ніч. Який з них вранці покриється інеєм - таке зерно матиме хороший урожай. Дівчата підіймалися на гору і закликали Сонце показатися на небі, а птахів повертатися на батьківщину.

У цей день пекли коровай, яким пригощали родичів, сиріт, жебраків. Коровай символізував достаток і здоров'я. Його треба було з'їсти повністю, а крихти віддати птахам. Щоб залучити удачу, крихти кидали за спину через плече.

4 березня влаштовували невелике застілля і ставили святкові страви. Якщо в цей день стоїть зимова погода, то потрібно щось попросити в борг у сусідів або рідних. Тоді весна при вигляді порожніх полиць поспішить на землю. Наші предки вірили, що чим більше хороших справ зробиш на Філімона, тим більше добра потім повернеться людині.

Погодні прикмети 4 березня

Сонячна погода віщує хороший урожай в цьому році.

Якщо зайці мають білу шубку - снігопади ще продовжаться, а якщо сіру - стане тепліше.

Ворони купаються - до тепла, кричать - до хуртовини.

Звірі в лісі риють норки - сніговій бурі.

Місяць вночі червонуватий - до дощової і теплої погоди.

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Автор: Катерина Пулатова