Цей день в народі отримав назви Маврикій, Маврикіїв день, Афанасій.

Православна церква в цей день вшановує пам'ять преподобного Афанасія Сповідника і мученика Маврикія Апамейського. Преподобний Афанасій народився в Константинополі і з юності постригся в монастир, мріючи служити Богу. Святий Маврикій був воєначальником в сирійському місті і постраждав за свою віру в часи гонінь на християн.

У цей день селяни готували поле до засівання, завозили на нього гній. Варили юшку на огірковому розсолі варили рибу, додаючи всякі коріння, картоплю і прянощі. Також в юшку додавали селеру, моркву, цибулю, кінзу. Таку юшку називали "чорною", оскільки використовували недорогу рибу.

7 березня спостерігали за птахами. Великим гріхом вважалося зруйнувати гніздо ластівки - хто це зробить, покриється плямами. Також з поведінки птахів передбачали погоду. Якщо вже прилетіли ластівки і граки - весна буде ранньою, а рік - вдалим. Хто побачить в небі ластівку або грача - буде щасливим весь рік.

Погодні прикмети 7 березня

Високі і густі хмари обіцяють хорошу стійку погоду.

Сонце починає припікати - до хорошого врожаю.

Метелиця і хуртовина в цей день означають, що весна буде пізньою.

Якщо день холодний і сухий, то осінь буде тепла і практично без дощів.

Світанок золотий або рожевий - до гарної погоди.

Якщо сьогодні стоїть туман або вогкість - літо буде дощовим.

Вам також може бути цікаво:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова