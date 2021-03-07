Православна церква в цей день вшановує пам'ять преподобного Афанасія Сповідника і мученика Маврикія Апамейського. Преподобний Афанасій народився в Константинополі і з юності постригся в монастир, мріючи служити Богу. Святий Маврикій був воєначальником в сирійському місті і постраждав за свою віру в часи гонінь на християн.
У цей день селяни готували поле до засівання, завозили на нього гній. Варили юшку на огірковому розсолі варили рибу, додаючи всякі коріння, картоплю і прянощі. Також в юшку додавали селеру, моркву, цибулю, кінзу. Таку юшку називали "чорною", оскільки використовували недорогу рибу.
7 березня спостерігали за птахами. Великим гріхом вважалося зруйнувати гніздо ластівки - хто це зробить, покриється плямами. Також з поведінки птахів передбачали погоду. Якщо вже прилетіли ластівки і граки - весна буде ранньою, а рік - вдалим. Хто побачить в небі ластівку або грача - буде щасливим весь рік.
Погодні прикмети 7 березня
- Високі і густі хмари обіцяють хорошу стійку погоду.
- Сонце починає припікати - до хорошого врожаю.
- Метелиця і хуртовина в цей день означають, що весна буде пізньою.
Якщо день холодний і сухий, то осінь буде тепла і практично без дощів.
Світанок золотий або рожевий - до гарної погоди.
Якщо сьогодні стоїть туман або вогкість - літо буде дощовим.
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