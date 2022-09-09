У цих людей буде справжня перевірка на міцність!

Астрологи розповіли, що осінь буде дуже складною для двох знаків Зодіаку. Їм доля підготувала справжні випробування.

Близнюки

Ці люди "попадуть" на гроші. Це може бути раптовий ремонт техніки або нерухомості, проблеми зі здоров'ям, які спричинять шалені витрати, але в підсумку будуть виправлені.

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Це також можуть бути проблеми з якимось соціальними службами або податковою. Так, вас може суд зобов'язати виплачувати комусь гроші. Це спричинить дуже багато нервових ситуацій.

Риби

Риби, які до цього жили в підвішеному стані, не дарма хвилювалися. Зараз у них можуть бути випробування, пов'язані з пошуком житла або взагалі вимушеним переїздом в інше місто/іншу країну.

Звісно, це спричинить суттєві розтрати грошей або нервів.

Зірки також пророкують вам конфлікти з родичами. Найяскравіше виражена енергетика дітей і батьків.

Нагадаємо, названо три жіночих знака Зодіаку, яким не судилося вийти заміж.

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