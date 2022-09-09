Астрологи стверджують, що у них дуже важке особисте життя і будинок сім'ї дуже маленький.

Експерти в сфері астрології назвали три знаки Зодіаку, чиїм представницям практично неможливо вийти заміж. Детальніше читайте в матеріалі УНІАН.

Козеріг

Ці люди дуже вперті і вимогливі до другої половинки. Найчастіше дівчата, народжені під цим знаком, дуже близькі зі своїми бабусями, мамами і сестрами, а ще - буквально одержимі цією думкою.

Саме тому партнеру Козерогів не дуже подобається участь третіх осіб в особистому житті, що і стає приводом для частих конфліктів. А у зв'язку із завищеними очікуваннями від кавалера, чекати свого "принца на білому коні" доводиться дуже довго.

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Скорпіон

Скорпіони - справжнісінькі кар'єристки. По їхній долі прокладено шлях до успіху, але не до особистого щастя. Тому представниці цього знака можуть так жодного разу і не приміряти біле плаття.

Телець

Тельці з юних років мріють про те, щоб завести сім'ю і народити дітей. З роками це бажання тільки посилюється, але от не всі партнери поділяють поспіх в справах амурних, тому нерідко тікають.

Нагадаємо, астрологи розповіли, для яких знаків Зодіаку осінь буде важкою.

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