Астрологи прогнозують, що ці люди найчастіше пізно одружуються.

Представники цих шести знаків можуть перебувати у стосунках з раннього віку, проте справжні почуття до них приходять переважно в зрілому віці. Хто вони? Читайте в матеріалі УНІАН.

Близнюки

Представники цього знака - дуже розумні і працьовиті. Тому не дивно, що свій юний вік і більшу частину молодості вони витрачають на розвиток кар'єри. Найчастіше вони нестійкі в питанні стосунків, а усвідомлення потреби в любові приходить лише після 30-ти років.

Риби

Попри те, що Риби можуть вступати у стосунки ще зі шкільних років, рішення про те, щоб зв'язати себе і свою половинку узами шлюбу приходить лише після 26-28 років. Це пов'язано з тим, що Риби дуже часто сумніваються в своєму виборі, тому довго будуть придивлятися до партнера, щоб остаточно зрозуміти любов це чи ні.

Стрілець

Стрільці - дуже активні, життєрадісні, але легковажні.

Тому усвідомлення того, що вони закохані, приходить близько 27-29 років. Як правило, близько 30-ти років вони вирішуються на те, щоб вступити в шлюб, адже в цьому віці приходить час мудрості і виправлення власних помилок.

Водолій

Представники цього знака знаходять справжню любов пізніше інших. Вони можуть зустріти ту саму людину і в 30, і в 32, і навіть в 42. Це стосується не всіх Водоліїв, але більшості.

Овен

Овни найчастіше не поспішають із подружнім життям, а якщо вже і пішли під вінець, сімейне життя без любові довго терпіти не стануть. Саме тому у віці до 30 років у Овнів вже є один (а то і більше) невдалий шлюб позаду.

Скорпіон

Ще один знак, чиї представники зустрічають любов в зрілому віці - Скорпіон. Астрологи стверджують, що перше кохання приходить до них у віці 20 років, а ось справжні почуття вони знаходять ближче до 28 років. Серед Скорпіонів, до речі, дуже багато людей, які вважають за краще жити без офіційного шлюбу, вважаючи весілля - не проявом почуттів, а непотрібною формальністю.

Нагадаємо, названо 6 знаків Зодіаку, кому посміхнеться удача влітку 2022.

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