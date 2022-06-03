Період впливу ретроградного Меркурія завершується 3 червня.

3 червня 2022 завершується дія ретроградного Меркурія, який приносить негативні події в долі деяких знаків. Астрологи розповіли, кому слід чекати тривалого щастя після того, як Меркурій повернеться до звичної фази.

Стрілець

Життя Стрільців з червня почне налагоджуватися. Йдеться і про фінансову складову, і про нові успіхи в роботі, і про налагодження особистих взаємин з сім'єю і другою половинкою. Представники даного знака Зодіаку реалізують давно поставлені цілі.

Близнюки

Червень - місяць Близнюків. Тому всі події, які відбуваються протягом найближчих трьох тижнів, залишать виключно позитивний відбиток на їхньому житті.

Експерти в астрології уточнили, що Близнюки зможуть позбутися від тривалих проблем з грошима і влаштуються на нову, більш високооплачувану роботу.

Риби

Риб чекає сімейне щастя. Хтось протягом року зустріне любов всього свого життя, хтось-зіграє весілля, у кого-то буде поповнення в родині. Крім того, протягом року Риби можуть забути про проблеми з роботою, адже все сприятиме їхньому розвитку та успіху.

Нагадаємо, стало відомо що очікує Львів у 2022 році у червні.

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